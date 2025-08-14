Dharma Sangrah

Delhi: कालकाजी इलाके में भारी बारिश के बीच गिरा पेड़, मोटरसाइकल सवार पिता पुत्री घायल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (15:07 IST)
Tree fell in Delhi's Kalkaji area amid heavy rain: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली (Delhi) के कालकाजी (Kalkaji) इलाके में गुरुवार सुबह हुई भारी बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ के मोटरसाइकल (Motorcycle) पर गिर जाने से 50 वर्षीय एक व्यक्ति और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर शाम से हो रही लगातार बारिश के कारण कालकाजी के बी ब्लॉक में एक विशाल पेड़ उखड़ गया।ALSO READ: दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश से गिरी दीवार, 7 लोगों की मौत
 
कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए : पेड़ गिर जाने से आसपास खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस के अनुसार इलाके से गुजर रहे पिता-पुत्री के ऊपर अचानक उखड़कर पेड़ गिर गया जिसके कारण वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।ALSO READ: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पानी पानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

पुलिस ने बताया कि पेड़ को सड़क से हटाने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन तैनात की गई। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के मकसद से क्षेत्र में पेड़ों की आवश्यक छंटाई करने के लिए सतर्क कर दिया गया है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

