Delhi: कालकाजी इलाके में भारी बारिश के बीच गिरा पेड़, मोटरसाइकल सवार पिता पुत्री घायल

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली (Delhi) के कालकाजी (Kalkaji) इलाके में गुरुवार सुबह हुई भारी बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ के मोटरसाइकल (Motorcycle) पर गिर जाने से 50 वर्षीय एक व्यक्ति और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर शाम से हो रही लगातार बारिश के कारण कालकाजी के बी ब्लॉक में एक विशाल पेड़ उखड़ गया।