rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रंप का भारत को दोहरा झटका: रूसी तेल पर 500% टैरिफ बिल को हरी झंडी, सोलर अलायंस से अमेरिका बाहर

Advertiesment
हमें फॉलो करें tariff war

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (13:05 IST)
US big jolt to India : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले बिल को समर्थन दे दिया है, जबकि अमेरिका ने भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) से बाहर निकलने का ऐलान किया है। ALSO READ: ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन, क्या अमेरिका के साथ इजराइल भी करेगा आक्रमण?
 
रूसी तेल पर भारी टैरिफ की धमकी : अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि ट्रंप ने 'सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025' को हरी झंडी दे दी है। यह बिल चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों को निशाना बनाता है, जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की 'युद्ध मशीन' को फंडिंग दे रहे हैं। बिल में रूसी तेल, पेट्रोलियम या यूरेनियम खरीदने वाले देशों के आयात पर 500% टैरिफ लगाने का प्रावधान है।
 
यह फैसला अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर के दिल्ली आने से ठीक पहले आया है। गोर ने पहले कहा था कि भारत का रूसी तेल आयात रोकना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। दिसंबर 2025 में भारत का रूसी तेल आयात तीन साल के निचले स्तर पर गिरा, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी ने जनवरी में कोई रूसी कार्गो नहीं लिया। ALSO READ: भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे ट्रंप! चीन और ब्राजील को भी महंगा पड़ेगा रूसी तेल
 
सोलर अलायंस से अमेरिका की विदाई : ट्रंप ने 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का आदेश दिया, जिसमें भारत-फ्रांस शुरू किया गया ISA भी शामिल है। 90 से ज्यादा सदस्यों वाला यह गठबंधन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहुपक्षीय सहयोग और जलवायु परिवर्तन की लड़ाई को कमजोर करेगा।
 
भारत सरकार ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये फैसले भारत-अमेरिका संबंधों में नई तनाव पैदा कर सकते हैं, खासकर ऊर्जा और व्यापार के मोर्चे पर। क्या भारत वैकल्पिक स्रोतों की ओर मुड़ेगा? आगे देखते रहिए।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

12 घंटों में भूकंप के 7 झटकों से गुजरात में दहशत, स्कूलों की छुट्टी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels