ट्रंप ने टैरिफ घटाकर दिया बूस्टर डोज, खुश हुए पीएम मोदी, भारत को क्या होगा फायदा

हमें फॉलो करें trump reduced tariff on india

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली/ वॉशिंगटन , मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (07:43 IST)
Trump Tariff cut India : टैरिफ पर बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा कर दी। उन्होंने भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। पीएम मोदी ने टैरिफ घोषणा के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। ALSO READ: ट्रंप ने भारत के आगे टेके घुटने! 50% टैरिफ को घटाकर किया मात्र 18%, भारत-EU डील ने बिगाड़ा खेल

क्या बोले पीएम मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद।
 
उन्होंने कहा कि जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत ज़रूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। 

 

भारत को क्या होगा फायदा

भारतीय एक्सपोर्ट सस्ता होगा : अमेरिका द्वारा टैरिफ कम करने की घोषणा से अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान पर कम टैक्स लगेगा। इससे अमेरिका में भारतीय उत्पादों की कीमत कम होगी। मांग बढ़ने के साथ ही 
मसाले, चाय, समुद्री उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड का निर्यात बढ़ सकता है। 
 
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट : भारत पर टैरिफ कम करने के बाद अब अमेरिका का चीन या अन्य देशों पर ज्यादा टैरिफ ज्यादा हो गया है। इससे कंपनियां सप्लाई चेन भारत शिफ्ट कर सकती हैं। इससे भारत को काफी फायदा होगा। मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी।
 
विदेशी निवेश बढ़ेगा : इससे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड माहौल बेहतर होगा। इससे भारत में एफडीआई बढ़ सकता है। अमेरिकी कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ने की संभावना है।
edited by : Nrapendra Gupta 

ट्रंप ने भारत के आगे टेके घुटने! 50% टैरिफ को घटाकर किया मात्र 18%, भारत-EU डील ने बिगाड़ा खेल

