सड़क पर भीख मांग रही थीं सलीम दुर्रानी की पत्नी रेखा, क्या है वायरल वीडियो का सच

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (10:30 IST)
Rekha Srivastava viral video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक बुजुर्ग महिला सड़क पर भीख मांगती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी की पत्नी रेखा श्रीवास्तव का है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली रेखा किसी समय एक एयरलाइंस की मालकिन रही हैं।

बताया जा रहा है कि बेलापुर मेट्रो स्टेशन मुंबई के बाहर एक शख्स को बुजुर्ग महिला दिखी। यह महिला भीख मांग रही थी। उसके तौर-तरीके और चेहरा देखने के बाद जब शख्स ने बात की तो हैरान हो गया। वह महिला शानदार अंग्रेजी बोल रही थी। उस शख्स ने पुलिस और एक संस्था से संपर्क किया। 
 
रेखा श्रीवास्तव के रूप में पहचानी गई इस महिला दावा करती है कि उसने अपना अधिकांश जीवन मुंबई में बिताया है। वह कुछ समय दुबई में भी रही है। वह अपनी खुद की एयरलाइन चलाती थी। महिला का कहना था कि वह दिवंगत क्रिकेटर सलीम दुर्रानी की पत्नी है। दुर्रानी का 2 साल पहले निधन हो गया था।
 
महिला ने दावा किया कि उनके पति पूरे देश में क्रिकेट खेलते थे और उनके बिना कभी यात्रा नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात की है, जिनमें महाराजा और मंत्री शामिल हैं। महिला का दावा है कि उसके जीवन में एक दुखद मोड़ आया, जिससे वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गई और बेघर हो गई।
 
जामनगर में रहने वाले सलीम दुर्रानी के परिवार ने रेखा श्रीवास्तव के इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उपलब्ध रिकॉर्ड्स से भी सलीम दुर्रानी के जीवन में रेखा श्रीवास्तव या दुबई एयरलाइंस से जुड़े किसी दावे की पुष्टि नहीं होती। 
edited by : Nrapendra Gupta 

