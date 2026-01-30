Festival Posters

भारत में निपाह वायरस से हड़कंप, संक्रमण के 2 केस आए सामने, क्‍या बोला WHO

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (17:27 IST)
Nipah virus cases in India : देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के कहर के बाद पश्चिम बंगाल में खतरनाक निपाह वायरस (Nipah virus) के 2 मामले सामने आए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। ये दोनों व्यक्ति उत्तरी 24 परगना जिले के एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। यह वायरस भारत में पहली बार 2001 में दिखा था और अब तक कई बार इसके मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने कहा कि वायरस फैलने का खतरा कम है और यात्रा या व्यापार प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं है।

इसके बाद स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने कहा कि वायरस फैलने का खतरा कम है और यात्रा या व्यापार प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं है। निपाह वायरस एक दुर्लभ लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है।

यह मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ (फ्लाइंग फॉक्स) से फैलता है और कभी-कभी इंसान से इंसान में भी। इसकी मृत्यु दर 40 से 75 प्रतिशत तक है। फिलहाल निपाह के संक्रमण का कोई स्थाई इलाज नहीं है और वैक्सीन अभी टेस्ट दौर में है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, निपाह वायरस के संक्रमण मामले केवल उत्तरी 24 परगना जिले तक ही सीमित हैं और लोगों की यात्रा के जरिए इनके किसी अन्य स्थान पर फैलने की कोई जानकारी नहीं है। भारत के किसी अन्य प्रदेश में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संक्रमण के फैलने की संभावना बहुत कम है।
यह बीमारी बहुत ही दुर्लभ है। साल 2024 तक दुनियाभर में इसके करीब 754 मामले दर्ज किए गए हैं, हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि असल संख्या इससे ज्यादा हो सकती है।

निपाह वायरस कैसे फैलता है?

निपाह एक जूनोटिक वायरस है यानी यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (CDC) के अनुसार, यह वायरस सबसे ज्यादा संक्रमित सूअर या चमगादड़ के सीधे संपर्क से फैलता है। हालांकि कुछ मामलों में यह वायरस इंसान से इंसान में भी फैल सकता है।

निपाह वायरस के लक्षण क्या हैं?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, निपाह वायरस से संक्रमित होने के 4 से 14 दिन बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। बिना लक्षण वाले मामले बहुत कम होते हैं। शुरुआती लक्षण आमतौर पर सामान्य होते हैं और फ्लू जैसे लगते हैं।
