क्या UAE का OPEC छोड़ना भारत के लिए गेम-चेंजर साबित होगा?

ALSO READ: OPEC और OPEC से क्यों बाहर हुआ UAE, क्या पाकिस्तान है कारण, भारत में क्यों सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल UAE ने बड़ा फैसला लिया है। 1 मई 2026 से UAE OPEC और OPEC+ दोनों से बाहर निकल रहा है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मंगलवार को कहा कि वह ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और ओपेक+ से अलग हो रहा है। तेल निर्यातक समूहों और उनके वास्तविक नेता सऊदी अरब के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब ईरान युद्ध के कारण ऐतिहासिक ऊर्जा संकट पैदा हो गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हम 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। ऐसे में UAE का ये कदम भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी तक OPEC+ प्रोडक्शन कट करके तेल की कीमतें ऊपर रखता था। UAE के बाहर निकलने से सप्लाई बढ़ सकती है और कीमतें कुछ कम हो सकती हैं। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे भारत का तेल आयात बिल कम होने की उम्मीद है।

ये खबर क्यों मायने रखती है? क्योंकि India दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा crude oil importer है और हम 85% से ज्यादा तेल बाहर से लाते हैं। अभी तक OPEC+ प्रोडक्शन कट करके तेल की कीमतें ऊपर रखता था। UAE के बाहर निकलने से सप्लाई बढ़ सकती है और कीमतें कुछ कम हो सकती हैं। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे भारत का तेल आयात बिल कम होने की उम्मीद है।

UAE का OPEC+ से बाहर निकलना: क्या हुआ असल में? UAE ने 1967 में OPEC जॉइन किया था। अब वो लगभग 60 साल बाद cartel से अलग हो रहा है। मुख्य वजह है – अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाना। यूएई तेल उत्पादन को 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, और ओपेक तथा ओपेक+ की सीमाओं के भीतर ऐसा करना मुश्किल होता। UAE 2027 तक रोजाना 50 लाख बैरल तेल उत्पादन करना चाहता है, लेकिन OPEC के कोटा ने इसे रोक रखा था। इसके अलावा सऊदी अरब तेल की कीमतों पर अपना नियंत्रण रखता था जिसे लेकर पिछले कुछ सालों से दोनों देशों में कई बार चर्चा भी हुई। अब UAE बिना किसी बंधन के बाजार की मांग के हिसाब से तेल निकाल सकेगा। इससे OPEC की कीमत नियंत्रण की ताकत भी कमजोर होगी।

OPEC को झटका: UAE तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है (Saudi और Iraq के बाद)। इसके हटने के बाद Cartel लगभग 12% उत्पादन खो देगा। मार्केट एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये OPEC की pricing power को कमजोर करेगा। “यूएई का हटना ओपेक के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। सऊदी अरब के साथ-साथ, यूएई उन गिने-चुने सदस्यों में से एक है जिसके पास सार्थक ‘स्पेयर कैपेसिटी’ (अतिरिक्त उत्पादन क्षमता) है—यही वह तंत्र है जिसके माध्यम से यह समूह बाजार पर अपना प्रभाव डालता है।”

Geopolitics भी बड़ा फैक्टर है : ईरान युद्ध और होर्मुज की खाड़ी की समस्या के बीच ये फैसला आया है। UAE अब independent strategy पर फोकस कर रहा है, renewables और oil-gas दोनों में।

भारत को UAE के OPEC Exit से क्या-क्या फायदे? (5 Major Benefits) यह फैसला भारत के लिए कई तरीकों से फायदेमंद साबित हो सकता है:

तेल की कीमतें कम हो सकती हैं – सप्लाई बढ़ने से ग्लोबल तेल कीमतों पर दबाव पड़ेगा।

UAE से सस्ता तेल मिलना आसान – भारत पहले से ही UAE से काफी तेल खरीदता है। अब बिना कोटा के ज्यादा तेल मिल सकता है।

आयात बिल में बचत – अगर तेल की कीमत 10 डॉलर प्रति बैरल भी कम हुई तो भारत को सालाना हजारों करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

महंगाई पर नियंत्रण – सस्ता तेल ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम करेगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी।

ऊर्जा सुरक्षा मजबूत – UAE के साथ द्विपक्षीय समझौते और मजबूत होंगे। UAE के इस फैसले से भारत पर 7 बड़े असर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रह सकते हैं या थोड़े कम हो सकते हैं

महंगाई पर सकारात्मक असर पड़ेगा

भारत का चालू खाता घाटा (CAD) कम होने में मदद मिलेगी

ऑटो, एविएशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को फायदा

OPEC की कमजोरी से भारत की बातचीत की ताकत बढ़ेगी

UAE के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे

लंबे समय में ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होगी

सावधानी और असली बात चेतावनी: शॉर्ट टर्म में तेल की कीमतें अस्थिर रह सकती हैं। ईरान के साथ तनाव या हार्मुज जलडमरूमध्य में कोई समस्या हुई तो कीमतें अचानक बढ़ भी सकती हैं। इसलिए पूरी तरह आश्वस्त नहीं होना चाहिए।

असली सीक्रेट: UAE का ये कदम दिखाता है कि अब हर देश अपने हित को पहले रख रहा है। भारत भी यही कर रहा है – रूस से सस्ता तेल खरीदना और सप्लाई सोर्स को विविधता देना। जो देश जल्दी अनुकूलन करेगा, वही आगे रहेगा।

UAE के OPEC और OPEC+ से बाहर निकलने से भारत को मुख्य फायदा सस्ते तेल, कम आयात बिल और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के रूप में मिल सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में कुछ उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन मध्यम और लंबे समय में ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अच्छा संकेत है। सरकार को और ज्यादा विविधीकरण और रणनीतिक भंडार बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आम आदमी के लिए भी EV और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ना फायदेमंद रहेगा।