Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जो जाना चाहते हैं, चले जाएं, Operation Tiger की अटकलों के बीच Uddhav Thackeray का सांसदों को बड़ा मैसेज

Advertiesment
uddhav thackeray
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 (16:47 IST) Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 (16:53 IST)
google-news
महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के कथित ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर जारी चर्चाओं के बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक में मजबूती और धैर्य का संदेश दिया। हालांकि बैठक को लेकर दोनों गुटों की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।
ALSO READ: Electric Scooters : भारत के 10 सबसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, दमदार रेंज, स्मार्ट फीचर्स और किफायती कीमत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन
सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने सांसदों से कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे स्वतंत्र हैं और उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। उन्होंने कथित तौर पर 2022 में हुई शिवसेना की बड़ी बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्हें पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने किसी पर दबाव नहीं डाला।
 
बताया जाता है कि ठाकरे ने कहा, “चार साल पहले पार्टी में बड़ा विभाजन हुआ था। 40 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। क्या आपको लगता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी?” उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना छोड़ी है, उन्हें एक दिन अपने फैसले पर पछतावा होगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी।
उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश देते हुए कहा, “आज शायद मेरा समय नहीं है, लेकिन कल निश्चित रूप से हमारा होगा। तब तक हमें संघर्ष और धैर्य बनाए रखना होगा।”

संजय राउत ने किया इनकार

इस बीच दिल्ली में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि उद्धव ठाकरे ने नेताओं से कहा कि जो जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं। राउत ने कहा, “उद्धव ठाकरे ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और वह कभी ऐसा कह भी नहीं सकते।” उन्होंने ठाकरे के नेतृत्व का बचाव करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो पार्टी कार्यकर्ताओं से उतनी मुलाकात करता हो जितनी उद्धव ठाकरे करते हैं। उन्होंने कहा कि मातोश्री के दरवाजे हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए खुले रहते हैं।
 
राउत ने पार्टी में किसी तरह की टूट की अटकलों को भी खारिज करते हुए कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के सभी नौ सांसद एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का विभिन्न नेताओं और मंत्रियों से मिलना सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे किसी अन्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
ALSO READ: Best Electric cars : भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, घर पर चार्ज करने में कितना खर्च, BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर? मानसून में EV कितनी सुरक्षित

शिंदे गुट का दावा- ‘ऑपरेशन टाइगर’ जारी

दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री Pratap Sarnaik ने दावा किया कि ‘ऑपरेशन टाइगर’ कोई एक बार चलाया गया अभियान नहीं, बल्कि यह सालभर चलने वाली प्रक्रिया है। सर्नाइक ने कहा, “हमारा ऑपरेशन टाइगर 24 घंटे और 365 दिन चलता है। जब किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो वे हमारे पास आते हैं। उन्हें एकनाथ शिंदे, शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा पर भरोसा है।” उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल सांसदों, विधायकों या पूर्व पार्षदों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम कार्यकर्ताओं का भी स्वागत किया जाता है।

सात सांसद संपर्क में होने का दावा

शिवसेना विधायक Krupal Tumane ने दावा किया कि शिवसेना (यूबीटी) के नौ में से सात सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करने के इच्छुक हैं और विकास कार्यों के लिए शिंदे गुट के संपर्क में हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और किसी भी प्रकार के विभाजन की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर जारी बयानबाजी ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति में और बड़ा रूप ले सकता है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

NEET को लेकर सोशल मीडिया पर पैनी नजर, सीएम ने की समीक्षा, प्रदेश के 283 सेंटरों पर होगी परीक्षा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels