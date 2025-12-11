rashifal-2026

पुतिन के बाद अब जेलेंस्की आएंगे भारत, क्‍या रूकेगा रूस-यूक्रेन युद्ध, यह मोदी की नई रणनीति तो नहीं?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (15:28 IST)
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to visit India : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत का दौरा करके लौटे ही थे कि अब खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी भारत आने की तैयारी में हैं। भारत की कोशिश है कि यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों से बराबर कूटनीतिक संपर्क रखा जाए। पिछले साल जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए और पुतिन से मिले, तो अगस्त में उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया था। यह कदम रूस-यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों के साथ भारत की लगातार जुड़ाव की नीति को मजबूत करेगा।

यह कदम रूस-यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों के साथ भारत की लगातार जुड़ाव की नीति को मजबूत करेगा। यदि जेलेंस्की भारत का दौरा करते हैं तो यह पिछले 13 साल में यूक्रेन के किसी राष्ट्रपति का पहला दौरा होगा। फरवरी 2022 से शुरू हुए युद्ध के बाद से भारत ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ संपर्क बनाए रखा है। मोदी ने जेलेंस्की से कम से कम आठ बार फोन पर बात की है और दोनों की चार मुलाकातें हुई हैं।

उनकी सबसे हालिया बातचीत 30 अगस्त 2025 को हुई। जेलेंस्की जनवरी 2026 की शुरुआत में ही दिल्ली पहुंच सकते हैं। हालांकि यात्रा की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन पुतिन के दौरे के करीब एक महीने बाद यह यात्रा भारत की कूटनीति को और मजबूत करती दिखेगी।
पुतिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत इस युद्ध में न्यूट्रल नहीं है बल्कि शांति के साथ है। पुतिन की भारत यात्रा के बाद कई यूरोपीय देशों ने भारत से कहा कि वह रूस को युद्ध खत्म करने के लिए समझाए।
खबरों के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका (Zelensky Trump Meeting) से ज्यादा भारत पर युद्ध रुकवाने को लेकर भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के तेवर से नहीं लगता कि पुतिन कभी उनकी बात मानेंगे। वहीं रूस के खिलाफ जंग खत्म करने के लिए जेलेंस्की की बाह मरोड़ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यह एक सबक होगा।
