यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर किया घोषित, क्या बोले पीएम मोदी?

People in India and around the world are thrilled.— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2025
For us, Deepavali is very closely linked to our culture and ethos. It is the soul of our civilisation. It personifies illumination and righteousness. The addition of Deepavali to the UNESCO Intangible Heritage List will… https://t.co/JxKEDsv8fT
गौरतलब है कि यूनेस्को इससे पहले भारत की दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छाऊ नृत्य को भी इस सूची में शामिल किया जा चुका है।
विश्व-पटल पर भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम अध्याय!— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 10, 2025
हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं की दिव्यता और सार्वभौमिकता को सर्वोच्च वैश्विक मंच पर मान्यता मिली है। प्रकाश के महापर्व दीपावली को UNESCO की प्रतिष्ठित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जाना प्रत्येक भारतीय के… pic.twitter.com/7W0RjRp77j