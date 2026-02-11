UP Budget 2026: यूपी की योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, 43000 करोड़ की नई योजनाएं, युवाओं को रोजगार

UP Budget 2026 highlights: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। इस बजट में रोजगार, नई योजनाएं, जेवर एयरपोर्ट से लेकर एक्सप्रेसवे के जाल और धार्मिक पर्यटन तक, विकास का पूरा रोडमैप तैयार किया गया है। यह बजट उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।





बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की गई है, वहीं लड़कियों के विवाह के लिए दिया जाने वाला अनुदान बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। बजट के दौरान वित्तमंत्री सुरेश खन्ना का शायरना अंदाज भी दिखा, जब उन्होंने कहा- 'तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है गुलाब पत्थर पर खिल रहा है। चिराग आंधी में जल रहा है।’ आइए जानते हैं योगी सरकार के बजट के प्रमुख बिन्दु....

कुल बजट 9,12,696 करोड़ रुपए जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.2% अधिक है।

लक्ष्य : यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना और 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करना।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सभी वर्ग की लड़कियों के विवाह के लिए अनुदान राशि 51,000 से बढ़ाकर 1.01 लाख रुपए कर दी गई है। योजना हेतु 750 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।

मेधावी छात्राओं के लिए 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के तहत ₹400 करोड़ का प्रावधान।

नगर विकास के लिए 26,514 करोड़ और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ का कॉर्पस फंड आवंटित

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग का बजट 88 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जो कि अब 3 हजार 349 करोड़ रुपए हो गया है।

नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।

40 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य। फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 2374 करोड़ रुपए आवंटित।

सरकार का दावा है कि निवेश के माध्यम से 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 1374 करोड़ और आवासीय भवनों के लिए 1234 करोड़।

कौशल विकास केन्द्रों की क्षमता बढ़ेगी। पीपीपी मॉडल पर नए केंद्र खुलेंगे। महिलाओं के लिए अलग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मेरठ, मथुरा और कानपुर में कौशल विकास की नई योजनाओं के लिए 750 करोड़।

अभ्युदय योजना' के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग का विस्तार।

स्मार्ट सिटी की तर्ज पर यूपी के 7 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहल।

नागरिक उड्डयन के लिए 2111 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण और भूमि अर्जन के लिए 1100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना के लिए 750 करोड़ आवंटित हुए हैं।

नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़ आवंटित

सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना के लिए 575 करोड़ रुपये

बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 3822 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ आवंटित

यूपी में नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू होगी। जिसके लिए 225 करोड़ आवंटित हुए हैं।

नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ मिले

यूपी में 8 डेटा सेंटर पार्क खुलेंगे और 900 मेगावॉट की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है

सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34 हजार 468 करोड़ का बजट

अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ का बजट मिला है।

उच्च शिक्षा का बजट 7 प्रतिशत बढ़ा, 6 हजार 591 करोड़ रुपए दिए गए।

कैंसर संस्थान के 315 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। असाध्य रोगों के इलाज के लिए 130 करोड़, एनएचआरएम में 8641 करोड़

चिकित्सा शिक्षा को 14,997 करोड़, चिकित्सा स्वास्थ्य को 37,956 करोड़ आवंटित होंगे। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कालेजों के लिए 1023 करोड़ रुपए।