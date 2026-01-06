SIR : UP की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ वोटरों के कटे नाम, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना नाम

UP Draft Voter List 2026 : उत्तरप्रदेश (UP) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। वोटर लिस्ट में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को यूपी में 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक चली एसआईआर की प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। इसमें वोटर्स को अपना नाम शामिल कराने का मौका दिया जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में करीब 2.89 करोड़ वोटर अनमैप्ड रहे हैं। अब इन अनमैप्ड वोटर्स को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद 6 फरवरी तक वह अपने दावे और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

उत्तरप्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को आएगी। ऐसे में अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल है, लेकिन नाम या कोई अन्य जानकारी गलत है, तो आप 6 फरवरी तक अपने बीएलओ ऑफिस में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम-

ऐसे चेक कर सकते हैं नाम चुनाव आयोग की तरफ से जो यूपी की नई वोटर लिस्ट जारी की गई है, वह ड्राफ्ट लिस्ट है। अगर आप अपने नाम वाली या अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं और यहां Download Electoral Roll पर क्लिक करें। इसके बाद आपको राज्य, जिला, अपनी विधानसभा, भाषा, कैप्चा कोड और भाग संख्या चुननी होगी। भाग संख्या वह चुनें, जिसमें आपका वोट है। सबकुछ भरने के बाद Download Selected PDFs पर क्लिक करने से वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। Edited by: Sudhir Sharma