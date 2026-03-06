Hanuman Chalisa

AIIMS जोधपुर से UPSC टॉपर, पढ़िए Anuj Agnihotri की सक्सेस स्टोरी, बताया सफलता का राज

UPSC 2025 Topper Anuj Agnihotri Success Stor
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (17:20 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (17:43 IST)
UPSC 2025 Topper Anuj Agnihotri Success Story : अनुज अग्निहोत्री ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। यह उनकी मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे का ही परिणाम है कि उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में देश की सबसे कठिन परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा यूपीएसी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले अनुज अग्निहोत्री आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं।

कौन हैं UPSC के 5 टॉपर्स

UPSC ने सिविल सर्विस एग्‍जाम 2025 का फाइनल रिजल्‍ट जारी किया। राजस्‍थान के चित्‍तौड़गढ़ में रावतभाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। 958 कैंडिडेट्स अलग-अलग सर्विसेज के लिए चयनित हुए हैं। पूरा रिजल्‍ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्‍ध है। रिजल्‍ट में कुल 180 कैंडिडेट्स IAS के लिए चयनित हुए हैं। IFS के लिए 55 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। वहीं, 150 IPS चुने गए हैं। UPSC 2nd Topper 2025  राजेश्वरी सुवे एम ने IAS नहीं IPS चुना है। UPSC 2025 Result 3rd Topper एकांश ढुल रहे। UPSC 4th Topper 2025 राघव झुनझुनवाला रहे हैं।  ईशान भटनागर UPSC 5th Topper रहे हैं। 
मध्यमवर्गीय परिवार और बड़ी सोच

अनुज अग्निहोत्री का जन्म राजस्थान के रावतभाटा कस्बे में स्थित एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो चित्तौड़गढ़ जिले में मौजूद है। अनुज एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता कोटा स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में कार्यरत हैं और माता एक गृहिणी हैं। अपनी सफलता का मंत्र साझा करते हुए 26 वर्षीय अनुज ने मीडिया को बताया कि अनुशासन और निरंतरता ही जीत की कुंजी है। कि उन्होंने कोचिंग के लिए बड़े संस्थानों के बजाय ऑनलाइन संसाधनों पर भरोसा जताया और दिल्ली के 'Ensure IAS' से इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन लिया।
 
छोटे शहर में पले-बढ़े अनुज अग्निहोत्री ने प्रारंभिक शिक्षा परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त की। बचपन से ही उनकी रुचि पढ़ाई में थी और वे हर कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते रहे। अनुज ने आगे की पढ़ाई के लिए कोटा का रुख किया। यहां उन्होंने एम.बी. पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन के कारण उन्हें चिकित्सा शिक्षा के लिए चयन मिल गया। इसके बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान AIIMS Jodhpur में प्रवेश लेकर एमबीबीएस की पढ़ाई की और चिकित्सक की उपाधि प्राप्त की। 
अनुज का यह सफर आसान नहीं था। पहले प्रयास में वे 'डैनिक्स' (DANICS)  सेवा के लिए चुने गए थे और फिलहाल उसकी ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था। ट्रेनिंग के साथ-साथ उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और आखिरकार तीसरे प्रयास में वह मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर यूपीएससी अभ्यर्थी देखता है।

डॉक्टर होने के नाते अनुज ने यूपीएससी में 'मेडिकल साइंस' को अपना वैकल्पिक विषय (Optional Subject) चुना था। अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर विनम्रता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी सफलता के पीछे भाग्य को भी एक बड़ा कारक मानता हूं। Edited by : Sudhir Sharma

