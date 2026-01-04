Venezuela-America war : वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, भारतीय के लिए जारी हुई एडवायजरी

एडवाइजरी में कहा गया है कि वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे वेनेजुएला की गैर-ज़रूरी यात्रा से बचें। जो भी भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में हैं, उन्हें बहुत सावधानी बरतने, अपनी आवाजाही सीमित रखने और कराकस में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक राजधानी काराकस पर बड़े पैमाने पर किए गए अमेरिकी हमले के दौरान मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया और उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन्हें मुकादमों का सामना करना होगा। Edited by : Sudhir Sharma