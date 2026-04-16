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रूस-ईरान तेल पर अमेरिका ने खत्म की छूट, भारत के लिए बड़ा झटका; गहरा सकता है वैश्विक तेल संकट

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crude oil
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (08:26 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (08:33 IST)
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मीडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से दुनिया के कई देशों में तेल संकट दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर प्रतिबंधों में दी गई छूट को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। इससे भारत समेत वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए और परेशानी बढ़ सकती है।
 
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम रूसी तेल पर दी गई सामान्य लाइसेंस (छूट) को नवीनीकृत नहीं करेंगे और न ही ईरानी तेल पर 
 
दी गई छूट को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम रूसी तेल पर जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे और ईरानी तेल पर भी जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे। यह सुविधा उस तेल के लिए थी जो 11 मार्च से पहले समुद्र में था। अब वह सारा तेल इस्तेमाल हो चुका है।

अमेरिका ने क्यों लिया था फैसला

ईरान युद्ध के बीच 12 मार्च को अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 30 दिन की छूट जारी की थी। अमेरिका ने रूसी और ईरानी तेल पर प्रतिबंध में छूट का फैसला होर्मुज बंद होने के कारण किया था। अमेरिका प्रतिबंधों में छूट देकर तेल की आपूर्ति बढ़ाने और वैश्विक ऊर्जा कीमतों को कम करने की कोशिश कर रहा था।
 

भारत के लिए क्यों है बड़ा झटका?

अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीद पर दी गई छूट समाप्त करने से भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले के बाद भारत रूस से सस्ता तेल आयात नहीं कर सकेगा। इससे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। मीडिल ईस्ट संकट के बाद भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल आयात कर रहा था। भारत ने रूसी तेल पर अमेरिकी छूट लागू होने के बाद रूस से करीब 3 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दिया था।
 
अमेरिका के फैसले के बाद अब एक बार फिर दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत पर है। अगर यह बातचीत सफल नहीं होती है तो दुनिया में तेल संकट गहराने की आशंका है।
edited by : Nrapendra Gupta

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