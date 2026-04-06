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Top News : ट्रंप की धमकी से बढ़ा युद्ध का खतरा, क्रूड में उछाल, भारत में आतंकी साजिश नाकाम

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US Israel Iran war
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (07:58 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (08:09 IST)
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Top News 6 April : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि डील नहीं होने पर अमेरिका ईरान पर मंगलवार रात 8 बजे बाद बड़ा हमला करेगा। ईरानी स्पीकल गालिबफ ने दिया धमकी का करारा जवाब। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की आशंका से एक बार फिर महंगा हुआ क्रूड। पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर खिलौना बम से दिल्ली-मुंबई को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश किया। 6 अप्रैल की बड़ी खबरें :
 

ईरान की तबाही का समय तय

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई अपनी समय-सीमा एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अगर मंगलवार रात 8 बजे तक (भारतीय समयानुसार सुबह 5.30 बजे तक) हार्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ईरान में पॉवर प्लांट, पुल सब कुछ निशाने पर होगा। ALSO READ: होर्मुज संकट पर बौखलाए ट्रंप, ईरान को दी खुली धमकी, बोले- सबकुछ तबाह कर देंगे, तेल पर करेंगे कब्जा
 

ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी

ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद-बगेर गालिबफ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आपके लापरवाह कदम हर अमेरिकी परिवार को जीते-जी नरक में धकेल रहे हैं और हमारा पूरा क्षेत्र जलने वाला है, क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेशों का पालन करने पर अड़े हैं। यह मत समझिए युद्ध अपराधों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा।
 

फिर महंगा हुआ क्रूड

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के तेज होने की आशंका से फिर महंगा हुआ क्रूड। WTI क्रूड 11.9 डॉलर प्रति बैरल, ब्रेंट क्रूड 110.5 डॉलर प्रति बैरल। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 120 डॉलर प्रति बैरल हुए।
 

खिलौना बम से दिल्ली-मुंबई को दहलाने की साजिश

पुलिस ने दिल्ली और मुंबई को खिलौना बम से दहलाने की साजिश रच रहे 2 संदिग्ध आतंकियों मोसाब अहमद और मोहम्मद हमाद कालरा को महाराष्ट्र के कल्याण और कुर्ला से गिरफ्तार गिरफ्तार किया है। आईएस से जुड़े दोनों संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर के संपर्क में थे। 
 

5Kg वाले LPG सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ी

सरकार ने रसोई गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 5 किलोग्राम वाले छोटे एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री तेज कर दी है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए पता दिखाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ वैध पहचान पत्र दिखाकर अधिकृत वितरक से सिलेंडर ले सकते हैं। यह योजना सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए है। ALSO READ: LPG को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 5Kg वाले सिलेंडर की बढ़ाई आपूर्ति, किसे मिलेगा फायदा, जानिए क्‍या हैं नियम?
edited by : Nrapendra Gupta

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