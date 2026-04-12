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Top News : अमेरिका-ईरान वार्ता फेल: वेंस लौटे, डोनाल्ड ट्रंप बोले– ‘हम जीते’

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BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (08:12 IST) Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (08:22 IST)
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Top News 12 April : इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हुई। अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका रवाना हो गए। इस बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता को ज्यादा अहमियत नहीं देते हुए युद्ध में अमेरिकी की जीत का दावा किया। सरकार ने डीजल और ATF के निर्यात शुल्क में भारी बढ़ोतरी की। 12 अप्रैल की बड़ी खबरें : 
 

US-ईरान शांति वार्ता विफल

इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली अहम बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी और समझौते से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी परिस्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं, जहां ईरानी हमारी शर्तें मानने को तैयार हों। मुझे लगता है कि हम काफी फ्लेक्सिबल थे, हम काफी एडजस्टिंग थे। ALSO READ: 21 घंटे चली US-Iran वार्ता फेल, जेडी वेंस बोले– ईरान ने ठुकराया फाइनल ऑफर, बढ़ सकता है युद्ध
 

अमेरिका वापस लौटे जेडी वेंस

अमेरिका ईरान वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वापस अमेरिका लौट गए। वार्ता विफल होने से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इजराइल और लेबनान के बीच होने वाली वार्ता भी खटाई में पड़ी। इस असफल वार्ता के बाद अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के और तेज होने की आशंका बढ़ गई है।
 

वार्ता के नतीजे से फर्क नहीं पड़ता : ट्रंप

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता को ज्यादा अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि किसी भी नतीजे से अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 'हम जीते हैं'। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगों की जांच कर रही है। यह रास्ता अभी भी लगभग बंद है, जिससे तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों को परेशानी हो रही है।
 

डीजल को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात शुल्क (Export Duty) में भारी बढ़ोतरी कर दी है। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपए प्रति लीटर कर दी है। वहीं ATF (विमान ईंधन) इस पर लेवी 29.5 रुपए से बढ़ाकर 42 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ALSO READ: डीजल को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, तेल कंपनियों को लगेगा झटका, जानिए कितनी हुई बढ़ोतरी?
 

चेन्नई को मिली पहली जीत

दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनो से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 की पहली जीत दर्ज की। संजू सैमसन की शानदार शतकीय पारी की बदौलत चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे। जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 189 रन ही बना सकी। 

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (08:12 IST) Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (08:22 IST)

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