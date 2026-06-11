अमेरिका ने भारतीय जहाजों पर बरसाए बम! 3 नाविकों की मौत के बाद भारत की कड़ी चेतावनी, 11 जून को फिर हुआ हमला

#WATCH दिल्ली: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बारे में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हम चाहते हैं और हमने आग्रह किया है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बिना किसी रुकावट के और सुरक्षित आवाजाही हो। यही हमारा रुख… pic.twitter.com/Op4Lf1WDiM— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 11, 2026
#WATCH दिल्ली | विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने बताया, "PM मोदी का यूरोप दौरा और G7 समिट में उनकी भागीदारी 14 से 18 जून तक चलेगी और इसमें फ्रांस की तीन जगह शामिल हैं... 16 और 17 जून को G7 समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री दूसरे आमंत्रित देशों के साथ हिस्सा… pic.twitter.com/wvDxuuylyS— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 11, 2026