अमेरिका ने भारतीय जहाजों पर बरसाए बम! 3 नाविकों की मौत के बाद भारत की कड़ी चेतावनी, 11 जून को फिर हुआ हमला

562 भारतीयों की जान दांव पर!

ALSO READ: होर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका ने किया ईरानी ड्रोन पर हमला, ईरान ने ट्रंप को दी चेतावनी समंदर में सिर्फ एक हमला नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 72 घंटों से वहां मौत का तांडव चल रहा है। शिपिंग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल के अनुसार, 8 जून से अब तक भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। 8 जून को 'मैरिवेक्स' (Marivex) जहाज को निशाना बनाया गया, जिसमें आग लग गई। गनीमत रही कि सभी 24 भारतीय सुरक्षित बच गए। जबकि, 10 जून 'एमटी सेट्टेबेलो' पर अमेरिकी हमला, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हुई। 11 जून यानी गुरुवार को भी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास अमेरिकी सैनिकों ने फिर 'एमटी जलवीर' (MT Jalveer) को निशाना बनाया, इसमें सवार 20 भारतीय बाल-बाल बच गए।

यह दिल दहला देने वाली घटना एमटी सेट्टेबेलो (MT Settebello) नामक जहाज पर हुई। अमेरिकी सेना ने इस जहाज को घेरकर सिर्फ इस शक में बमबारी कर दी कि इस जहाज ने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया और यह ईरान से तेल लेकर जा रहा था। अमेरिकी सेना के इस क्रूर हमले ने भारत के तीन हंसते-खेलते परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया। हमले में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय हैं- आदित्य शर्मा (डेक कैडेट), शिवानंद चौरसिया (इंजन फिटर) और पटनाला सुरेश (मुख्य इं‍जीनियर)।