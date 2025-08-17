Dharma Sangrah

ट्रंप टैरिफ पर भारत को बड़ा झटका, 25 अगस्त को नहीं आएगी अमेरिकी ट्रेड टीम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 17 अगस्त 2025 (08:06 IST)
Trump Tariff : ट्रंप टैरिफ पर भारत को उस समय झटका लगा जब अमेरिकी टीम ने ट्रेड डील के लिए होने वाले भारत दौरे को स्थगित कर दिया। टीम को 25 अगस्त को भारत आना था। यात्रा का कार्यक्रम पुनर्निधारित होने की संभावना है। अमेरिकी टीम का यह कदम से भारत को बड़ा झटका माना जा रहा है। ALSO READ: ट्रंप-पुतिन मुलाकात का भारत पर क्या होगा असर?
 
प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए अब तक 5 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है और छठे दौर की वार्ता के लिए एक अमेरिकी टीम भारत आने वाली थी। छठे दौर की वार्ता 25-29 अगस्त तक होनी थी।
 
बैठक का स्थगित होना या पुनर्निर्धारित होना इस मायने में अहम है कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी-भरकम शुल्क लगाने की घोषणा की है। ALSO READ: ट्रंप के दोगलेपन की पुतिन ने खोली पोल, कहा- ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के साथ व्यापार बढ़ा
 
भारत पर 7 अगस्त से 25 फीसदी शुल्क लागू हो चुका है। रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी दंडात्मक टैरिफ लगाया गया है। यह शुल्क 27 अगस्त से लागू होगा। हालांकि यह रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रही बातचीत के नतीजे पर ही तय करेगा। 
edited by : Nrapendra Gupta 

