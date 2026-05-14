आंधी और बारिश की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों भारी तबाही हुई। कच्चे मकान और टीन शेड उड़ गए, वहीं, फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आंधी की वजह से दिल्ली-हावड़ा रूट करीब डेढ़ घंटे के लिए बाधित रहा। फतेहपुर में पेड़ गिरने से ओएचई लाइन टूट गई और कानपुर होकर आने-जाने वाली करीब 22 ट्रेनें प्रभावित हुई।
प्रयागराज, अयोध्या समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। आंधी-तूफान के कारण 94 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 17 मौतें प्रयागराज और 16 मौतें भदोही में हुईं।https://t.co/gzkTZaAhfS#prayagraj #thunderstorm #uttarpradesh #rain pic.twitter.com/MiBjfWozLf— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) May 14, 2026
UP के Bareilly में आए तेज तूफान और आंधी का एक डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स टिन शेड पकड़कर खड़ा था, तभी तेज हवा उसे शेड समेत हवा में उड़ा ले गई।https://t.co/gzkTZaAhfS— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) May 14, 2026
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ये बेहद दुखद है कि भीषण आंधी-तूफ़ान की वजह से उप्र के भदोही, फतेहपुर, सोनभद्र, बदायूं व कई अन्य स्थानों पर 54 लोगों की मृत्यु हो गयी है और घर, पेड़, दीवार गिरने से लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 14, 2026
सरकार तुरंत :
- राहत-बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर करे
- घायलों के… pic.twitter.com/5o2enSX0by