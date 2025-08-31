Festival Posters

Uttarakhand : उत्‍तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, CM धामी ने कहा- अलर्ट रहें अधिकारी

हमें फॉलो करें Uttarakhand

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , रविवार, 31 अगस्त 2025 (23:48 IST)
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अधिकारियों को चौबीसों घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच देहरादून सहित अनेक जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।
 
पुलिस ने बताया कि टिहरी जिले के नरेंद्रनगर क्षेत्र में ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर वहां से गुजर रही एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उस पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके पीछे बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गयी ।
नरेंद्रनगर पुलिस थाने के प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि रविवार शाम हुए हादसे में मौके पर जान गंवाने वाले युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अंकित जैन (25) के रूप में हुई है। पौड़ी जिले के कोटद्वार की रहने वाली रजनी रावत गंभीर रूप से घायल है जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रैफर कर दिया गया। रजनी (23) नोएडा में नौकरी करती है ।
 
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, एक अन्य घटना में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र में शनिवार शाम से लापता एक व्यक्ति का शव कोटालगांव में लेटी चल्थी बरसाती नाले के पास पड़ा मिला। मृतक की पहचान रमेश राम के रूप में हुई है।
 
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बागेश्वर जिले में कपकोट क्षेत्र के पौसारी गांव में शुक्रवार को भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मकानों के मलबे से रविवार को एक और शव बरामद हुआ जिसके साथ ही भूस्खलन में मरने वालों की संख्या तीन हो गई। घटना में दो व्यक्ति अब भी लापता हैं।
 
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के सामने लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहेंगे जिसके मद्देनजर आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि भूस्खलन की आशंका के कारण मार्गों में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की आशंका को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएं।
धामी ने प्रदेश के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से हर स्थिति पर नजर रखने को कहा। उन्होंने आपदाग्रस्त स्थानों पर जारी राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया तथा कहा कि सरकार आपदाओं में बेघर हुए लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उनका बेहतर से बेहतर पुनर्वास किया जाएगा।
 
उन्होंने गढ़वाल और कुमांउ दोनों मंडलों के आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए शीघ्रता से कार्य करते हुए मैदानी जिलों में पुनर्वास के विकल्पों पर भी कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अगले कुछ दिनों में नदियों के जलस्तर पर गहन निगरानी रखने के भी निर्देश दिए और कहा कि यह निगरानी रात में भी जारी रखी जाए।
मौसम विभाग ने सोमवार के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी करते हुए कहीं-कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने के साथ ही कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है जबकि शेष जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
 
2 सितंबर के लिए भी राज्य के देहरादून, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली एवं बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है । भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चंपावत सहित अनेक जिलों में स्कूलों की छुटटी कर दी गई है। Edited by : Sudhir Sharma

