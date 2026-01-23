कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद वैष्णोदेवी यात्रा रोकी, बर्फ के लिए कश्मीरियों की दुआ हुई कबूल

Vaishno Devi pilgrimage halted after snowfall : कश्मीर में लंबे समय से चल रहे सूखे से निजात पाने की खातिर कश्मीरियों की दुआ आखिर कबूल हुई है। रातभर हुई भारी बर्फबारी से लंबे समय से चल रहा सूखा खत्म हो गया, जिससे पूरा इलाका बदल गया और लगातार पड़ रही ठंड और सूखे से राहत मिली, पर तूफान और बारिश ने कश्मीर में तबाही भी मचाई है। बर्फबारी बड़े इलाके में हुई, लेकिन अलग-अलग जिलों में बर्फ की मात्रा में काफी अंतर था। मध्य कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फ बडगाम जिले में गिरी। बर्फबारी के कारण वैष्णोदेवी यात्रा रोक दी गई है।





पुलवामा जिले में, द्राबगाम और राजपोरा जैसे इलाकों में 1.5 फुट बर्फ गिरी। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में 2 फुट बर्फ गिरी। कुपवाड़ा जिले में भी काफी बर्फ गिरी, जिसमें हाचमर्ग में 2.5 फुट और डेडिकोट और तंगधार में 2-2 फुट बर्फ गिरी। करनाह घाटी के ऊंचे इलाकों (2000 मीटर से ऊपर) में 2.5 से 4 फुट बर्फ गिरी।





मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर में खराब मौसम रहा, जिसमें तेज हवाएं, काफी बारिश और कई जिलों में बर्फबारी हुई। मौसम डेटा के अनुसार, कई इलाकों में बहुत तेज हवाएं दर्ज की गईं, जिसमें शोपियां में 155 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलीं, इसके बाद पुंछ में 80 किमी प्रति घंटे, रियासी में 76 किमी प्रति घंटे, जम्मू में 63 किमी प्रति घंटे और श्रीनगर में 52 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से।





पर 26 जनवरी की रात से 27 जनवरी तक एक और सक्रिय मौसम प्रणाली की संभावना है, जिससे कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होगी, साथ ही कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बर्फबारी, गरज-चमक और तेज हवाओं की भी संभावना है। 28 से 31 जनवरी तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है।





इस बीच रियासी जिले में वैष्णो देवी मंदिर में गुरुवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे त्रिकुटा पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढंक गईं और तीर्थयात्रा का रास्ता एक खूबसूरत सर्दियों के नजारे में बदल गया। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत भद्रवाह घाटी में शुक्रवार सुबह निवासियों के लंबे इंतज़ार के बाद इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण वैष्णोदेवी यात्रा रोक दी गई है।





जम्मू प्रांत के मशहूर हिल रिजार्ट-पत्नीटाप, नथाटाप, सनासर और बटोट में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे न सिर्फ लंबा सूखा मौसम खत्म हुआ, बल्कि पर्यटन उद्योग पर निर्भर सभी लोगों, जैसे होटल मालिकों, टैक्सी ड्राइवरों, खच्चर या घोड़े के मालिकों, फोटोग्राफरों, दुकानदारों और इन टूरिस्ट रिजार्ट के पास के विक्रेताओं के चेहरों पर भी खुशी आ गई।

Edited By : Chetan Gour