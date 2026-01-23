rashifal-2026

कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद वैष्णोदेवी यात्रा रोकी, बर्फ के लिए कश्मीरियों की दुआ हुई कबूल

सुरेश एस डुग्गर

जम्मू , शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (16:32 IST)
Vaishno Devi pilgrimage halted after snowfall : कश्मीर में लंबे समय से चल रहे सूखे से निजात पाने की खातिर कश्मीरियों की दुआ आखिर कबूल हुई है। रातभर हुई भारी बर्फबारी से लंबे समय से चल रहा सूखा खत्म हो गया, जिससे पूरा इलाका बदल गया और लगातार पड़ रही ठंड और सूखे से राहत मिली, पर तूफान और बारिश ने कश्मीर में तबाही भी मचाई है। बर्फबारी बड़े इलाके में हुई, लेकिन अलग-अलग जिलों में बर्फ की मात्रा में काफी अंतर था। मध्य कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फ बडगाम जिले में गिरी। बर्फबारी के कारण वैष्णोदेवी यात्रा रोक दी गई है।

पाखरपोरा में 1.5 से 2 फीट बर्फ गिरी, जबकि चरार-ए-शरीफ में 1.5 फुट बर्फ गिरी। श्रीनगर एयरपोर्ट इलाके में 3-4 इंच बर्फ मापी गई, हालांकि शहर के बीच के हिस्सों में बहुत कम बर्फ गिरी। दक्षिण कश्मीर का शोपियां जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, इसके मैदानी इलाकों में 1.5 से 2.5 फुट और ऊंचे इलाकों में 2.5 से 4 फुट बर्फ गिरी।
ALSO READ: Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, कब मिलेगी सर्दी से निजात, जानें देशभर का मौसम
पुलवामा जिले में, द्राबगाम और राजपोरा जैसे इलाकों में 1.5 फुट बर्फ गिरी। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में 2 फुट बर्फ गिरी। कुपवाड़ा जिले में भी काफी बर्फ गिरी, जिसमें हाचमर्ग में 2.5 फुट और डेडिकोट और तंगधार में 2-2 फुट बर्फ गिरी। करनाह घाटी के ऊंचे इलाकों (2000 मीटर से ऊपर) में 2.5 से 4 फुट बर्फ गिरी।
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर में खराब मौसम रहा, जिसमें तेज हवाएं, काफी बारिश और कई जिलों में बर्फबारी हुई। मौसम डेटा के अनुसार, कई इलाकों में बहुत तेज हवाएं दर्ज की गईं, जिसमें शोपियां में 155 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलीं, इसके बाद पुंछ में 80 किमी प्रति घंटे, रियासी में 76 किमी प्रति घंटे, जम्मू में 63 किमी प्रति घंटे और श्रीनगर में 52 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से।

जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसमें कटड़ा में 79 मिमी, उधमपुर में 77 मिमी, जम्मू में 69 मिमी, सांबा में 63 मिमी, राजौरी में 56 मिमी, काजीगुंड में 45 मिमी और श्रीनगर में 37 मिमी बारिश दर्ज की गई। हालांकि 24 से 25 जनवरी तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की उम्मीद है।
ALSO READ: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कई आतंकियों की हुई घेराबंदी
पर 26 जनवरी की रात से 27 जनवरी तक एक और सक्रिय मौसम प्रणाली की संभावना है, जिससे कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होगी, साथ ही कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बर्फबारी, गरज-चमक और तेज हवाओं की भी संभावना है। 28 से 31 जनवरी तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है।
इस बीच रियासी जिले में वैष्णो देवी मंदिर में गुरुवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे त्रिकुटा पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढंक गईं और तीर्थयात्रा का रास्ता एक खूबसूरत सर्दियों के नजारे में बदल गया। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत भद्रवाह घाटी में शुक्रवार सुबह निवासियों के लंबे इंतज़ार के बाद इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण वैष्णोदेवी यात्रा रोक दी गई है।

बर्फबारी से भद्रवाह की सड़कें और गलियां सफेद चादर से ढंक गईं, जिससे शहर की खूबसूरती और बढ़ गई। ठंड बढ़ गई, जिससे लोगों को जरूरी सावधानियां बरतनी पड़ीं। भद्रवाह पुलिस और जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, खासकर ऊंचे इलाकों में यात्रा करते समय। जम्मू जिले के पहाड़ी रिजार्ट शहर बटोट में भी भारी बर्फबारी हुई।
ALSO READ: जम्मू-कश्मीर में LOC के पास दिखे पाकिस्‍तानी ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर
जम्मू प्रांत के मशहूर हिल रिजार्ट-पत्नीटाप, नथाटाप, सनासर और बटोट में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे न सिर्फ लंबा सूखा मौसम खत्म हुआ, बल्कि पर्यटन उद्योग पर निर्भर सभी लोगों, जैसे होटल मालिकों, टैक्सी ड्राइवरों, खच्चर या घोड़े के मालिकों, फोटोग्राफरों, दुकानदारों और इन टूरिस्ट रिजार्ट के पास के विक्रेताओं के चेहरों पर भी खुशी आ गई।
