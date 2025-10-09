very shocked : 3 दिन बाद जूता कांड पर CJI बीआर गवई ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे लिए भुला दिया गया अध्याय

CJI बीआर गवई के कोर्ट रूम में सोमवार को 71 वर्षीय एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड के 3 दिन बाद चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस मुद्दे पर बात की। वकील पिछले महीने खजुराहो में विष्णु प्रतिमा की पुनर्स्थापना से जुड़ी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से नाराज था। उन्होंने कहा है कि 'जो कुछ हुआ उससे बहुत स्तब्ध था।'

अदालत में हुई घटना के बारे में बोलते हुए सीजेआई ने यह भी कहा कि उनके लिए यह 'भुला दिया गया अध्याय' है। हालांकि घटना के दौरान उनके साथ बेंच में मौजूद रहे जस्टिस उज्जल भुइयां ने सीजेआई गवई से थोड़ी अलग राय जाहिर की है। सीजेआई ने कहा कि मेरे सहयोगी जज और मैं बहुत ज्यादा स्तब्ध था। हमारे लिए यह भुला दिया गया अध्याय है।