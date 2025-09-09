Dharma Sangrah

उपराष्‍ट्रपति चुनाव 2025 : राधाकृष्‍णन बनाम सुदर्शन रेड्‍डी, पीएम मोदी ने सबसे पहले डाला वोट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (10:57 IST)
Vice President election 2025: उपराष्‍ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे से मतदान जारी है। इस चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्‍णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान शुरू होते ही संसद पहुंचे और सबसे पहले मतदान किया। 
 
पीएम मोदी के बाद राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मतदान किया।
 
संसद परिसर में मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना होगी और फिर देश के नए उपराष्‍ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी जाएगी।
 
चुनाव में राधाकृष्‍णन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है वहीं विपक्ष के सुदर्शन को क्रॉस वोटिंग के सहारे जीत की उम्मीद है। इस बीच सुखविंदर सिंह बादल के अकाली दल, नवीन पटनायक के बीजद और के चंद्रशेखर राव की बीआरएस ने मतदान से दूरी बना ली है। दोनों सदनों में इन 3 दलों के 14 सांसद है। ALSO READ: उपराष्‍ट्रपति चुनाव : वोटिंग से बाहर हुए 3 दल, किसे मिलेगा फायदा
 
गौरतलब है लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद हैं। इस तरह चुनाव में 781 सांसदों को वोटिंग का अधिकार है। चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार को 391 वोटों की आवश्यकता होगी। 14 सांसदों के वोट नहीं डालने से वोट डालने वाले सदस्यों की संख्या घटकर 767 ही रह जाएगी। जीत के लिए अब केवल 384 सांसदों का ही समर्थन चाहिए होगा।
