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सुप्रीम कोर्ट से विनेश फोगाट को बड़ी राहत: एशियन गेम्स 2026 ट्रायल्स में मिलेंगी जगह, खेल संघों को लेकर कही बड़ी बात

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Supreme Court Vinesh Phogat Wrestling Trials
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 29 May 2026 (15:31 IST) Updated Date: Fri, 29 May 2026 (15:44 IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने स्टार पहलवान विनेश फोगाट को बड़ी राहत देत हुए उन्हें एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट के देश के प्रति योगदान का सम्मान किया, लेकिन साथ ही खेल मामलों में अदालतों के बढ़ते दखल पर गहरी चिंता भी व्यक्त की।
 
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट की खेल उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि अगर कोई और एथलीट होता, तो बात अलग धरातल पर होती। विनेश ने देश को गौरवान्वित किया है। ALSO READ: कॉकरोच पार्टी के नाम पर इंदौर में लाखों की ठगी, फिशिंग लिंक खोलते ही पलक झपकते ही खाली हो रहे खाते, कैसे बचें?
 
हालांकि, इस राहत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को देश की गरिमा और खेल के नियमों की याद दिलाते हुए सीधे शब्दों में कहा कि आप एक उत्कृष्ट एथलीट रही हैं। लेकिन देश सबसे पहले आता है।
 

दिल्ली हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इस मामले को संभालने के तरीके और कार्यप्रणाली पर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये किसी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन नहीं हैं, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अदालतें इस तरह से दखल दें और पूरे शेड्यूल को ही अस्त-व्यस्त या बाधित कर दें।
 

क्या है मामला?

एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स के शेड्यूल और नियमों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच विवाद चल रहा था। विनेश फोगाट ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दे दी। इस फैसले को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
edited by : Nrapendra Gupta

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