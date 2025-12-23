लेखक- कवि विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, पिछले महीने मिला था ज्ञानपीठ परस्कार

बेहद लोकप्रिय लेखक और हाल ही में अपनी किताबों के लिए मिलने वाली रॉयल्‍टी की वजह से चर्चा में आए लेखक, कवि और साहित्‍यकार विनोद कुमार शुक्‍ल का मंगलवार को निधन हो गया। वे लंबे वक्‍त से बीमार थे और अस्‍पताल में इलाज करवा रहे थे।





प्रमुख कृतियां (लेखन) : विनोद कुमार शुक्ल को उनके उपन्यासों और कविताओं में 'जादुई यथार्थवाद' जैसी सादगी के लिए जाना जाता है:

उपन्यास: उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास 'नौकर की कमीज' है, जिस पर मशहूर निर्देशक मणिकौल ने फिल्म भी बनाई थी। इसके अलावा 'खिलेगा तो देखेंगे' और 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' उनके चर्चित उपन्यास हैं

कविता संग्रह: 'लगभग जयहिंद', 'वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह', और 'सब कुछ होना बचा रहेगा' उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं।

लेखन की शैली : सादगी और गहराई: उनकी भाषा बहुत सरल, घरेलू और आम बोलचाल की होती है, लेकिन वह गहरे दार्शनिक अर्थ समेटे रहती है।

बच्चों जैसा कौतुक: उनकी कविताओं में अक्सर एक बच्चे जैसी जिज्ञासा और मासूमियत देखने को मिलती है। वे बहुत छोटी और मामूली चीजों (जैसे मेज, कुर्सी, पेड़) पर भी अद्भुत कविताएं लिखते हैं।

सम्मान और पुरस्कार : उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार (1999) से नवाजा गया है। हाल ही में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित 'पेन/नाबोकोव लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' (2023) से सम्मानित किया गया, जो भारतीय साहित्य के लिए बहुत गौरव की बात है। "उनकी कविताएँ पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे कान में बहुत धीरे से जीवन का कोई बड़ा सच कह रहा हो।"

