russia-ukraine war : रूस से संघर्ष रुकवाने में यूक्रेन को भारत में क्यों दिख रही उम्मीद, पुतिन के बाद जेलेंस्की भी आएंगे भारत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 24 अगस्त 2025 (17:06 IST)
russia-ukraine war :  रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को रोकने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी कोशिश सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच खबरें हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भारत आ सकते हैं। यूक्रेन को उम्मीद है कि भारत इस संघर्ष को रुकवाने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। 
खबरों के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति के भारत दौरे की तारीखों को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। भारत में यूक्रेन के दूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने इसकी पुष्टि की है। यह यात्रा पिछले साल कीव यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निमंत्रण के बाद हो रही है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के भारत आने को लेकर भी तैयारी चल रही है।
 
रूसी राष्ट्रपति आएंगे भारत  
जेलेंस्की के संभावित भारत दौरे की जहां तारीख पर मंथन चल रहा है वहीं इसी साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत का दौरा करने वाले हैं। वे इस साल के अंत में भारत का दौरा करने वाले हैं। यह जानकारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को यात्रा के दौरान दी थी। भारत और रूस के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध बेहतर रहे हैं। इसलिए ऐसे यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि जेलेंस्की और पुतिन की यात्रा के दौरान कुछ ऐसा फॉर्मूला तय हो सकता है जिससे इस विनाकारी युध्द को रोकने की दिशा में कुछ पहल की जा सके। 
भारत को क्यों दिख रही है उम्मीद
प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की पहले भी कई बार मिल चुके हैं। पीएम मोदी ने युद्ध के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। भारत और रूस के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध बेहतर रहे हैं। इसलिए ऐसे यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि जेलेंस्की और पुतिन की यात्रा के दौरान कुछ ऐसा फॉर्मूला तय हो सकता है जिससे इस विनाकारी युध्द को रोकने की दिशा में कुछ पहल की जा सके।
 
क्या बोले यूक्रेन के राजदूत 
भारत में यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि भारत और यूक्रेन के बीच भविष्य की रणनीतिक साझेदारी को लेकर जो घोषणा हुई है, उस पर विश्वास कीजिए, इसमें हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है। दोनों पक्ष इस पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की निश्चित तौर पर भारत आएंगे। यह हमारी द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अभी हम एक सटीक तारीख तय करने की कोशिश कर रहे हैं' उन्होंने बताया कि दोनों देश मिलकर सही तारीख तय करने की कोशिश कर रहे हैं।

