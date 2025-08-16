हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह में दीवार ढही, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

Wall collapsed in the dargah near Humayun's tomb:
दिल्ली के निजामुद्दीन (Nizamuddin) स्थित हुमायूं के मकबरे (Humayun's Tomb) के पास 1 दरगाह की दीवार और छत गिरने से 6 लोगों की मौत के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मामला दर्ज किया है। 1 अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना 15 अगस्त को अपराह्न लगभग 3.30 बजे दरगाह शरीफ पट्टे शाह में हुई। दरगाह की चारदीवारी 16वीं शताब्दी के उद्यान-मकबरे से मिलती है जिसका निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम (Bega Begum) ने 1558 में करवाया था।
पुलिस के 1 वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने में लापरवाही), 125 (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य) और 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली अग्निशमन सेवा के 1 अधिकारी ने बताया कि 6 मृतकों में से 1 की पहचान स्वरूपचंद (79) के रूप में हुई है तथा घायलों में मोहम्मद शमीम, आर्यन, गुड़िया, रफत परवीन और रानी (65) शामिल हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार दरगाह के 2 कमरे जिनमें से 1 में इमाम के लिए था और दूसरा विश्राम कक्ष था, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे और भारी बारिश के कारण छत एवं 1 दीवार ढह गई। हादसे के वक्त वहां 15 लोग थे।
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्वी) हेमंत तिवारी ने कहा कि हादसे के बाद 12 लोगों को मलबे से निकाला गया। इनमें से ज़्यादातर आगंतुक थे। उनमें से 9 को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां 5 की मौत हो गई। 1 पुरुष को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 1 महिला को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई और घटना की जांच जारी है।(भाषा)
