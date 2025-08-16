हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह में दीवार ढही, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

दिल्ली के निजामुद्दीन (Nizamuddin) स्थित हुमायूं के मकबरे (Humayun's Tomb) के पास 1 दरगाह की दीवार और छत गिरने से 6 लोगों की मौत के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मामला दर्ज किया है। 1 अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना 15 अगस्त को अपराह्न लगभग 3.30 बजे दरगाह शरीफ पट्टे शाह में हुई। दरगाह की चारदीवारी 16वीं शताब्दी के उद्यान-मकबरे से मिलती है जिसका निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम (Bega Begum) ने 1558 में करवाया था।