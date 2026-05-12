Weather Update : कई राज्‍यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यहां लू की चेतावनी, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रही मौसमी गतिविधियां मानसून के आगे बढ़ने का संकेत दे रही हैं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से बारिश और आंधी का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में लू चलने की चेतावनी दी गई है।

यहां बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में लू चलने की चेतावनी दी गई है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। पूर्वी भारत के राज्यों में भी मौसम तेजी से बदल सकता है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

कैसा हैै मध्य प्रदेश का मौसम? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, उमरिया, भिंड, कटनी, इंदौर, बालाघाट, मंडला, सीधी और सिंगरौली में बारिश-आंधी की चेतावनी है। उत्तराखंड के नैनीताल, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्र प्रयाग और बागेश्वर में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है।

Edited By : Chetan Gour मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश