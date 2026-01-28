Ajit Pawar Plane Crash : वक्त के पाबंद अजित पवार की कलाई घड़ी ने दी उनकी विदाई की गवाही

VIDEO | Baramati: Ajit Pawar’s wife Sunetra Pawar and son Jay Pawar seen in tears while paying their last respects.#AjitPawarDeath



मीडिया खबरों के मुताबिक जब बचाव दल बारामती हवाई अड्डे के पास दुर्घटनास्थल पर पहुँचा, तो विमान आग की लपटों में घिरा हुआ था और प्रत्यक्षदर्शियों ने कई धमाकों की आवाज़ें सुनी थीं। फॉरेंसिक टीमों को यात्री केबिन के मलबे से एक कलाई घड़ी बरामद हुई।मीडिया खबरों के मुताबिक परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों ने तुरंत उस घड़ी को पहचान लिया। यह वही घड़ी थी जिसे अजित पवार ने उस सुबह मुंबई से निकलते समय पहना था। अजित पवार के लिए उनकी घड़ी ही उनकी आखिरी पहचान बनी। मीडिया खबरों के मुताबिक कपड़ों के कुछ टुकड़े भी मिले जो उपमुख्यमंत्री की वस्त्रों से मेल खाते थे।