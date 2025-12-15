मेरे एक बेटे को कुछ हुआ तो ठीक है, 140 करोड़ लोगों को बचाना है, खरगे की बात पर बजी तालियां

अध्यक्ष खड़गे ने आज रैली में महफ़िल ही लूट ली... दरअसल खड़गे ने बात ही ऐसी कही कि मंच पर मौजूद पूरी लीडरशिप खड़ी होकर उनके सम्मान में तालियां बजाने लगी..यह पल बताता है अध्यक्ष और गांधी परिवार में आपस में बॉन्डिंग बेहतरीन है..



मैं कैसे जा सकता हूं : खरगे ने आगे कहा कि मैंने सोचा कि देश की सुरक्षा के लिए जवान जान दे देते हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बलिदान दिया, सोनिया गांधी ने त्याग किया, राहुल गांधी ने पदयात्रा की। फिर मैंने सोचा कि ऐसे समय जब संसद का सत्र चालू है और 'वोट चोरी' जैसे मुद्दे पर बड़ी लड़ाई चल रही है। ऐसे में मैं अपने बेटे के पास कैसे जा सकता हूं?