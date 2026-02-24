12 राज्यों में बारिश अलर्ट, एयर एंबुलेंस हादसा और ट्रंप टैरिफ विवाद सहित दिन की 5 बड़ी खबरें

12 राज्यों में बारिश का अलर्ट, यहां बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग ने देश के 12 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन तक दक्षिण भारत के कई राज्यों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आंधी-तूफान और तेज बारिश का असर देखने को मिल सकता है। वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओले, पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना।

