rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Alert: दिल्ली में धुंध और पहाड़ों पर बर्फबारी, अगले 48 घंटों में फिर बदलेगा मौसम, IMD ने दी चेतावनी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather alert India

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 8 फ़रवरी 2026 (12:12 IST)
देश के मौसम के मिजाज में एक बार फिर बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग (IMD) ने दो बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि, सुबह के वक्त हल्की धुंध लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। खबरों के मुताबिक अगले 48 घंटों के भीतर एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। 
ALSO READ: Reliance : टॉप 10 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4.55 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा फायदा
मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ेगी।
 
 आईएमडी ने पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बर्फबारी के कारण कुछ संपर्क मार्ग बाधित हो सकते हैं, इसलिए मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही घरों से बाहर निकलें। राज्य के कई हिस्सों में 11 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। लाहौल स्पीति, ताबो और कुकुमसेरी जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज अंधड़, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।
ALSO READ: surajkund mela accident : फरिश्ता बनकर आए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, कई जानें बचाईं, पर खुद हार गए जिंदगी की जंग

उत्तर भारत में बढ़ सकती है ठंड 

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन बाद पहाड़ों पर बदलने वाले मौसम का आंशिक असर दोनों राज्यों के कुछ भागों पर रह सकता है, जिससे बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं राजस्थान में अगले तीन दिन में एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। 9 फरवरी से बादलों की आवाजाही के कारण कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी से मौसम बदल सकता है।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Reliance : टॉप 10 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4.55 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा फायदा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels