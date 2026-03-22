Weather Alert: 23-25 मार्च तक मौसम बदलेगा, कई राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

देश के मौसम विभाग ने कहा कि 23, 24 और 25 मार्च के दौरान पूरे भारत में मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की मौसमीय गतिविधियों का असर रहेगा।

उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर-पश्चिमी भारत के पहाड़ी इलाकों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 23 मार्च को मध्यम बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने और आवश्यक तैयारियां करने की सलाह दी है। विभाग ने कहा कि तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतें और मौसम संबंधी अपडेट लगातार देखें। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे पहाड़ी रास्तों पर यातायात प्रभावित हो सकता है।

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों, पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में 23 मार्च को आंशिक बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है। हालांकि 24 और 25 मार्च को इन इलाकों का मौसम धीरे-धीरे शुष्क होने लगेगा, लेकिन तापमान में हल्की वृद्धि देखी जा सकती है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और ओलावृष्टि का खतरा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में चक्रवातीय परिसंचरण के कारण 23 से 25 मार्च के दौरान कई जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी इन तीन दिनों के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। इस दौरान किसानों, वाहन चालकों और सड़क पर मौजूद लोगों को मौसम के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मध्य भारत के विदर्भ और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में 24 और 25 मार्च को बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण सतर्क रहने के लिए कहा गया है। Edited by : Sudhir Sharma