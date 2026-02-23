मौसम अलर्ट: उत्तर भारत में बढ़ी गर्मी, 13 राज्यों में बारिश की चेतावनी

Weather Update 23 February : उत्तर भारत के कई राज्यों में अब तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। सर्दियों से विदाई के बीच मौसम विभाग ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानिए क्या है देश में मौसम का हाल?

इन राज्यों में बारिश की चेतावनी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुड्‍डुचेरी में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है।

उत्तर भारत में गर्मी का असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी तापमान में लगातार वृद्धि हो रही और इसकी वजह से ज्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।

राजस्थान में कैसा है मौसम राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में इस सप्ताह मौसम शुष्क बने रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार, 23 और 24 फरवरी को राज्य के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। राज्य में अगले 48 घंटों के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

सिक्किम में बर्फबारी सिक्किम के कई इलाकों में में रविवार को भारी बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के कारण त्सांगू के पास सैकड़ों टूरिस्ट गाड़ियां फंस गई। बचाव अभियान जारी है।

