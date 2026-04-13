Weather Update : उत्तर भारत में पारा 40°C के पार, इन राज्यों में लू का अलर्ट, IMD का बड़ा अपडेट

Weather Update 13 April : मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कई राज्यों में अब गर्मी और लू का असर दिखाई देने लगा है। कई स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। हालांकि अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में अभी भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।

रविवार को मध्यप्रदेश के 5 शहरों में दिन का तापमान 40°C के पार रहा। रतलाम में सबसे ज्यादा 41°C दर्ज किया गया। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में रविवार को बर्फबारी हुई जबकि हिमाचल के मनाली में भी बर्फ गिरने से पारा 7 डिग्री पर पहुंच गया।

क्या है IMD का अलर्ट? मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4–5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप, 2 दिनों के बाद इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

12 और 13 अप्रैल को सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में लू (हीट वेव) चलने की बहुत संभावना है।

14 से 16 अप्रैल के दौरान ओडिशा में, 16 से 18 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तथा 16 अप्रैल को मराठवाड़ा में लू की स्थिति बन सकती है।

अगले 7 दिनों के दौरान ओडिशा, गुजरात राज्य, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहने की संभावना है।

14 से 18 अप्रैल के बीच गंगीय पश्चिम बंगाल में, 13 से 15 अप्रैल के दौरान मध्य महाराष्ट्र में तथा 12 से 14 अप्रैल के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे तथा तटीय कर्नाटक में भी गर्म और उमस भरे हालात रहने की संभावना है।

अरुणाचल प्रदेश में 14, 15 और 18 अप्रैल को, और असम और मेघालय में 17 और 18 अप्रैल को बिजली और गरज के साथ छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है।

edited by : Nrapendra Gupta