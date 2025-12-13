Hanuman Chalisa

Weather Update : शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य से नीचे, इन राज्यों में कोहरे का कहर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (07:45 IST)
Weather Update : उत्तर भारत अब भीषण ठंड की चपेट में हैं। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अधिकांश स्थानों पर पारा शून्य से नीचे है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों अब सर्दी के साथ ही धुंध का असर भी दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में आज शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है।
 
मौसम विभाग के अनुसार, देश के कई हिस्सों में दिसंबर की ठंड अपने असली रूप में दिखाई देने लगी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के कई हिस्सों में धुंध की वजह से दृश्यता घट गई। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 13 से 15 तारीख तक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 13-14, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में 13 दिसंबर 2025 को शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है।
 
उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 13-15 तारीख के दौरान सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16-17, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 13-18, असम और मेघालय, पंजाब, हरियाणा में 13-15 और हिमाचल प्रदेश में 13-14 दिसंबर, 2025 के दौरान घना कोहरा रहने की संभावना है। 
कश्मीर में कड़ाके की ठंड : कश्मीर घाटी में शीतलहर का कहर दिखाई दे रहा है। देश में सबसे ठंडा स्थान जोजिला पास रहा। यहां तापमान माइनस 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गुलमर्ग में माइनस 4.5 डिग्री, श्रीनगर में माइनस 1.4 डिग्री तापमान रहा।
 
उत्तराखंड में ठंड के साथ कोहरा का कहर : उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से ठंड का प्रकोप जारी है।  पहाड़ी जिलों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। इससे धूप कमजोर पड़ेगी और ठंड और अधिक महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार,  14 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और हिमपात की संभावना है। इससे राज्य में तापमान और गिर सकता है।
 
दिल्ली में कैसा है मौसम : राजधानी एनसीआर में शनिवार, 13 दिसंबर को आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। धुंध और प्रदूषण की वजह से यहां सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। यहां न्यूनतम तापमान 8–10 डिग्री और अधिकतम तापमान 23–25 डिग्री के करीब रहने की संभावना है।
edited by : Nrapendra Gupta 
 

