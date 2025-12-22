कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत, पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी

Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी ने उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्यप्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 दिन पारा और गिरने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी त्रिपुरा में घना कोहरा छाया रहा। आज सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच विभिन्न हवाई अड्डों पर दृश्यता 200 मीटर से कम दर्ज की गई। दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ।

RGB Day Microphysics image showing Fog/ Low clouds at 02:30 UTC (0800 hrs IST) of 22nd Decmeber 2025 over Punjab, Haryana, Delhi, UP, West & North Rajasthan, North MP, North Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, West Tripura & Bangladesh.



Visibility (<200m) Reported At… pic.twitter.com/JHpUnEZPHk — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 22, 2025 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 1.3 डिग्री अधिक था, जबकि अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा में नारनौल तो पंजाब में गुरदासपुर सबसे ठंडा रहा। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 1.3 डिग्री अधिक था, जबकि अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा में नारनौल तो पंजाब में गुरदासपुर सबसे ठंडा रहा। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जम्मू कश्मीर में सोनबर्ग, गुलमर्ग समेत कई स्थानों पर बर्फबारी हुई। इस वजह से राजोरी और पुंछ को शोपियां (कश्मीर) से जोड़ने वाले मार्ग पर एहतियातन यातायात को बंद कर दिया गया है। लद्दाख में भी बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश में भी रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा, धौलाधार की पहाड़ियों पर हिमपात हुआ।

आज कैसा रहेगा मौसम : मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के ऊंचे इलाकों, उत्तर-पूर्वी हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर सोमवार को भी भारी वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है।





पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 23 तारीख तक रात/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है और 22 तारीख तक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और अंदरूनी ओडिशा में 24 दिसंबर तक रात/सुबह के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

उत्तराखंड, झारखंड के कुछ इलाकों में 22 तारीख को और पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश में 22 और 23 दिसंबर को शीत दिवस की स्थिति बने रहने की संभावना है।

