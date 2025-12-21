Hanuman Chalisa

Weather Update : दिल्ली-NCR में 'जहरीली हवा' से राहत नहीं, AQI 400 के पार, कैसा है देश के अन्य राज्यों का मौसम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 21 दिसंबर 2025 (08:13 IST)
Weather Update  News : दिल्ली-एनसीआर में धुंध की मोटी चादर छाई हुई और वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। धुंध होने से विजिबिलिटी में कमी आई है जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक रविवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 398 दर्ज किया गया। इसे हवा की बेहद खराब कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यह गंभीर कैटेगरी के बिल्कुल करीब है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव आया है। पंजाब से लेकर बिहार और झारखंड तक शीतलहर का प्रकोप है।

कोहरे से ट्रेनों पर असर
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। घनी धुंध और लो विजिबिलिटी के कारण सड़क से लेकर रेल और हवाई सेवाओं तक पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। खासकर रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से करीब 3 दर्जन ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं।

एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस ने जारी की एडवायजरी 
एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दोनों एयरलाइंस ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया है और कहा है कि वे सेवाओं को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन ने बताया है कि खराब मौसम के कारण बेंगलुरु और अमृतसर में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इस वजह से उड़ानों के शेड्यूल पर असर पड़ा है। एयरलाइंस लगातार मौसम पर नजर रख रही हैं। वे यात्रियों को सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं।
घने कोहरे के कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड, घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। खराब मौसम का असर यातायात और महत्वपूर्ण दौरों पर भी पड़ा है। 
पश्चिमी उप्र से लेकर पूर्वांचल तक कई जिलों में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहन रेंगते रहे। कानपुर, बरेली समेत कई जिलों में स्कूल बंद रहे। बुंदेलखंड के जिलों में समय बदला गया है। दिल्ली से देहरादून आने वाली उड़ान रद कर दी गई। भुवनेश्वर से देहरादून आने वाली उड़ान को जयपुर डायवर्ट किया गया।  Edited by : Sudhir Sharma

