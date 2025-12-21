Weather Update : दिल्ली-NCR में 'जहरीली हवा' से राहत नहीं, AQI 400 के पार, कैसा है देश के अन्य राज्यों का मौसम

एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस ने जारी की एडवायजरी

एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दोनों एयरलाइंस ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया है और कहा है कि वे सेवाओं को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन ने बताया है कि खराब मौसम के कारण बेंगलुरु और अमृतसर में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इस वजह से उड़ानों के शेड्यूल पर असर पड़ा है। एयरलाइंस लगातार मौसम पर नजर रख रही हैं। वे यात्रियों को सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं।