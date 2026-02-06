weather update : मौसम का डबल अटैक, यूपी-बिहार तक छाएगा घना कोहरा, 6 राज्यों के जारी हुआ अलर्ट

Festival Posters

नई दिल्ली , शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (13:11 IST)
देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। यूपी-बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। पश्चिमी हिमालयी इलाकों में 6 से 11 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तर-पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 6 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है।
ALSO READ: Ghooskhor Pandat: विवादों में घिरी मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडित', UP, MP में सड़कों पर प्रदर्शन, भारी विरोध के बाद मेकर्स ने हटाया फिल्म का टीजर

IMD के अलर्ट में क्या है 

IMD के मुताबिक 6 फरवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 6 फरवरी से 11 फरवरी के दौरान झमाझम बारिश के साथ-साथ बर्फबारी होने अलर्ट जारी किया है। वहीं, अगले 2-3 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। 
 
उत्तर प्रदेश मे मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, राज्य में आज (6 फरवरी) की सुबह घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान कई जिलों में दृश्यता बेहद कम हो सकती है। पश्चिमी यूपी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है। राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी है। IMD के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में सुबह हल्का कोहरा छाने की संभावना है। तापमान में 2-4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ इलाकों में ठंडी हवाएं भी चलेंगी।   Edited by: Sudhir Sharma

