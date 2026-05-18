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मानसून की एंट्री के बीच उत्तर भारत में भीषण गर्मी का टॉर्चर! बांदा सबसे गर्म, इन राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

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weather update 18 may
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 18 May 2026 (14:28 IST) Updated Date: Mon, 18 May 2026 (14:50 IST)
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Weather Update 18 May : अंडमान में मानसून की एंट्री के बाद एक ओर देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और मध्यप्रदेश समेत कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। ALSO READ: बूंद- बूंद को तरसा इंदौर, कई कॉलोनियों में जल संकट, गुस्‍साए विधायक महेंद्र हार्डिया, कहा- रोज महापौर के घर जाकर बैठूंगा
 

क्या है गर्मी का हाल

मई के इस मौसम में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मध्य भारत और उससे सटे उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों, गुजरात राज्य, राजस्थान और उससे सटे हरियाणा के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40-45°C के बीच बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में तापमान 32-40°C के बीच दर्ज किया गया है।
 
उत्तर प्रदेश का बांदा 46.4 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के करीब 22 शहरों में पारा 43 सेल्सियस के पार रहा। बिहार में स्कूल प्रेयर के दौरान 27 छात्राएं बेहोश हो गई। 
 
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में इस सप्ताह के कई दिनों तक ऊष्ण लहर से लेकर भीषण ऊष्ण लहर की स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, दोपहर 12 से 4 के बीच धूप से बचने, चश्मे और टोपी पहनने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है।
 

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD ने चेतावनी दी कि अगले 6-7 दिनों के दौरान उत्तर-पूर्वी भारत, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी छिटपुट स्थानों में, और अगले 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
 
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी के कई राज्यों सहित 17 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta

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