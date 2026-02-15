Hanuman Chalisa

शिवरात्रि के बाद बदलेगा मौसम, कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 15 फ़रवरी 2026 (09:50 IST)
Weather Update 15 February : शिवरात्रि के दौरान लगभग सभी राज्यों में दिन हल्का गर्म और रातें सुहावनी रहेंगी। हालांकि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक से देश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इससे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी होगी तो मैदानी इलाकों में गरज-चमक की आशंका है। ALSO READ: भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच पर बारिश का असर? जानें कोलंबो में मौसम का हाल
 
फरवरी में ही दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में तेज गर्मी महसूस होने लगी है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से यहां एक बार फिर बारिश और ठंड की वापसी हो सकती है।
 
मौसम विभाग ने 16 से 20 फरवरी के बीच एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से उत्तर भारत में मैदानों और पहाड़ों में बारिश हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर में 17 और 18 फरवरी को बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं।
 
17 फरवरी को दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। अगले दिन गतिविधियां कमजोर पड़ जाएंगी और पंजाब–हरियाणा के अधिकतर हिस्सों से मौसम साफ होने लगेगा। 18 फरवरी को दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 19 फरवरी से पूरे क्षेत्र में मौसम साफ हो जाएगा।

राजस्थान में कैसा है मौसम

नए वेस्टर्न डिर्स्टबेंस के असर से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान गिरा है और मौसम में ठंडक बढ़ी है।  मौसम विभाग ने 17 फरवरी से जयपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे आंधी और बिजली गिरने का खतरा रहेगा।

छत्तीसगढ़ में बढ़ा तापमान

छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क होने से दिन में गर्मी और सुबह शाम ठंड का असर दिखाई दे रहा है। महाशिवरात्रि पर भी राज्य में मौसम साफ बना रहेगा। अगले 7 दिन यही ट्रेंड जारी रहेगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर में दिन का तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Follow Webdunia Hindi

