बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा सख्‍त

राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात को एक ईमेल के जरिए राज्यपाल को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दे दी गई है।

आरोपी ने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। हमने डीजीपी को सूचित कर दिया है और उनसे उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा है। राज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है।

गौरतलब है कि राज्यपाल बोस को धमकी की घटना उस वक्त हुई है जब बंगाल की राजनीति में IPAC दफ्तर पर ईडी रेड पर बवाल मचा हुआ है। CM ममता ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया हैं। इस मामले में राज्यपाल का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान में सहयोग करे। किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकना दंडनीय अपराध है।

edited by : Nrapendra Gupta