बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद बवाल: कोलकाता में TMC दफ्तर पर चला बुलडोजर

तोड़फोड़ से घबराए व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और वहां से भाग निकले। घटना के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में करने और तनाव को रोकने के लिए, न्यू मार्केट इलाके और उसके आस-पास गश्त बढ़ा दी।

महुआ मोइत्रा ने साधा निशाना इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना का एक वीडियो शेयर किया और सत्ताधारी दल के नैरेटिव पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि कोलकाता का ऐतिहासिक न्यू मार्केट। बंगाली 'परिवर्तन' का आनंद ले रहे हैं।

Kolkata’s historic New Market. Bengalis revelling in Parivartan. pic.twitter.com/TfW6jJNkgo — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 5, 2026

क्या बोले डेरेक ओ'ब्रायन? TMC के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने यह भी आरोप लगाया कि यह तोड़फोड़ सरकारी निगरानी में की गई थी। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि मध्य कोलकाता में, न्यू मार्केट के पास। पुलिस की अनुमति से। जीत के जश्न के हिस्से के तौर पर, मांस की दुकानों को गिराने के लिए एक बुलडोज़र लाया गया। CAPF के जवान आस-पास खड़े थे। उन्होंने आगे कहा कि यही है BJP। दुनिया इन तस्वीरों को देखे।

In central Kolkata, near New Market. With police permission. As part of victory celebrations a bulldozer was brought in to demolish meat shops. CAPF standing around.

THE BJP FOR YOU. Let the world see these pictures https://t.co/61HX1HUmf7 — Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) May 5, 2026

हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि यह एक अवैध निर्माण था। यह जगह पहले एक दुकानदार से जबरदस्ती छीन ली गई थी और बाद में इसे एक यूनियन दफ्तर में बदल दिया गया।

बंगाल में EC के चुनाव आयोग को निर्देश चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और तोड़-फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। CEC ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP), कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के डायरेक्टर जनरल के साथ-साथ सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SPs) और पुलिस अधिकारियों को लगातार पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया।

edited by : Nrapendra Gupta