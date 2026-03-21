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पश्चिमी विक्षोभ के कारण देशभर में मौसम का मिजाज बदला, बारिश और आंधी से गिरा तापमान

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IMD weather alert
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (12:27 IST) Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (12:39 IST)
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Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देशभर में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश और तेज आंधी तूफान की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। 
 
पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के ऊपर सक्रिय है। लंबी ट्रफ की वजह से उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बादल, बारिश और तेज हवाएं सक्रिय हो गईं। दिल्ली-एनसीआर में तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। ऐसा माना जा रहा है कि इस दुर्लभ मौसम प्रणाली का असर कम होने पर फिर गर्मी बढ़ सकती है।
 
राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है और दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा दिखने लगा है, जबकि रात में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी ठंड का असर दिखाई दे रहा है।
भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कई राज्यों ओलावृष्टि और तेज बारिश के साथ हवा के कारण गेहूं, सरसों, सब्जियां और फल फसलें खराब हो सकती हैं। बिहार में अगले 2 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट है। मध्य महाराष्‍ट्र और मराठवाड़ा में 23 और 24 मार्च को बारिश हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 24 मार्च और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 21 मार्च को कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना है। 
 
मध्यप्रदेश में भी मंदसौर, शिवपुरी, अलीराजपुर, इंदौर, देवास समेत कई जिलों में बारिश का असर रहा। 22 और 26 को नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। 

ऑल इंडिया वेदर नामक अकाउंट एक्स पर की गई एक पोस्ट में कहा गया, एक अद्भुत पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पहुंच गया है। इसका स्वरूप काफी अलग है। एक द्रोणी हजारों किलोमीटर के एक सीधी लाइन में स्थित है, जो कि  सामान्यतः बहुत विरल है। यह बहुत तेज आंधी तूफान ओर गरज चमक के बदल बनाने की क्षमता रखता है इसलिए सावधान रहे।
 
देश के कई हिस्सों में व्यापक स्तर पर गरज-चमक की गतिविधियों और लगातार पश्चिमी विक्षोभों के आने के कारण अगले एक सप्ताह तक दिन का तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक किसी भी महत्वपूर्ण उष्ण लहर की स्थिति की संभावना नहीं है।
edited by : Nrapendra Gupta

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