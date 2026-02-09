मौसम का यू-टर्न: पश्चिमी विक्षोभ से बारिश, बर्फबारी और घने कोहरे की चेतावनी

मध्यप्रदेश में क्या है मौसम का हाल

कटनी, शहडोल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ग्वालियर-चंबल अंचल में कोहरे का असर दिखाई दिया। कई जिलों में दृश्यता 2 से 4 किमी तक सीमित रही। 10 और 11 फरवरी को हल्का से मध्यम कोहरा रहने की संभावना है। राज्य में 12 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। राज्य में अगले 5 दिन बारिश या ओले की संभावना नहीं है।

IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की चेतावनी दी है। इस वजह से विजिबिलिटी कम रहने का अनुमान है। यूपी के बरेली और गोरखपुर शहर में तो दृश्यता घटकर शून्य तक पहुंच सकती है। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है।