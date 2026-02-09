Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मौसम का यू-टर्न: पश्चिमी विक्षोभ से बारिश, बर्फबारी और घने कोहरे की चेतावनी

Advertiesment
हमें फॉलो करें cold wave

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (08:31 IST)
Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ के असर से देश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस वजह से एक बार फिर ठंड का प्रकोप दिखाई देगा।
 
मौसम विभाग के अनुसार, 9 से 11 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट से व्यापक वर्षा/बर्फबारी की संभावना है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है, जो 10 और 11 फरवरी को भी जारी रह सकता है।
 
उत्तराखंड में घने कोहरे के साथ ही कुछ स्थानों पर पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। 
 
राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की परत छाई हुई है। यहां आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
 
IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की चेतावनी दी है। इस वजह से विजिबिलिटी कम रहने का अनुमान है। यूपी के बरेली और गोरखपुर शहर में तो दृश्यता घटकर शून्य तक पहुंच सकती है। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है।

मध्यप्रदेश में क्या है मौसम का हाल

कटनी, शहडोल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ग्वालियर-चंबल अंचल में कोहरे का असर दिखाई दिया। कई जिलों में दृश्यता 2 से 4 किमी तक सीमित रही। 10 और 11 फरवरी को हल्का से मध्यम कोहरा रहने की संभावना है। राज्य में 12 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। राज्य में अगले 5 दिन बारिश या ओले की संभावना नहीं है।
Edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एआई बॉट्स का नया अड्डा मॉल्टबुक क्या है और कैसे काम करता है?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels