पश्चिमी विक्षोभ का असर: उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी, कई राज्यों में ओलावृष्टि की चेतावनी

Weather Update 4 April : पश्चिम विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बर्फबारी हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई राज्यों में ओलावृष्‍टि की भी चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, दो पश्चिमी विक्षोभों का उत्तर-पश्चिमी भारत पर दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में ओलावृष्टि होने की संभावना है। 3 तथा 4 अप्रैल को कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो रही है। मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में 07 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ वर्षा की संभावना है।

मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और आसपास के गुजरात क्षेत्र में 3 अप्रैल को बारिश हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4 अप्रैल को कहीं-कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। देश के अधिकांश हिस्सों में सप्ताह के दौरान दिन का तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास अटल सुरंग समेत लाहौल और मनाली पर भारी हिमपात हुआ तो धर्मशाला, कांगड़ा और हमीरपुर में बारिश हुई। नई दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, झज्जर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। राजस्थान के जयपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई। 7 अप्रैल को सक्रिय हो रहे एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ से राज्य के कुछ हिस्सों में फिर से तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। गुजरात के पाटन शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। कई स्थानों पर ओले गिरने की भी खबर है।

केदारनाथ में भारी बर्फबारी केदारनाथ धाम में लगातार भारी बर्फबारी ने पूरे केदारनाथ शहर को बर्फ की मोटी परत से ढक दिया है। मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं, लेकिन इस भारी बर्फबारी का सीधा असर आने वाली तीर्थयात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है। लगातार खराब मौसम की वजह से चल रहे कंस्ट्रक्शन, सफाई और दूसरी तैयारी के काम काफी धीमे हो गए हैं।

ओडिशा में गर्मी का असर ओडिशा समेत कई राज्यों में गर्मी का भी असर दिखाई दे रहा है। ओडिशा में भीषण गर्मी के चलते बदला स्कूलों का समय, अब सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक लगेंगी कक्षाएं।

edited by : Nrapendra Gupta