वोट चोरी देश का सबसे बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा पर क्या बोले राहुल गांधी

मोदी 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करेंगे और चुराचांदपुर तथा राज्य की राजधानी इंफाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे। दो साल पहले राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से प्रधानमंत्री का यह पहला मणिपुर दौरा होगा। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव चुरा लिए। हमने हाल ही में कर्नाटक में यह साबित कर दिया। इसलिए, मुख्य मुद्दा ‘वोट चोरी’ है। हर जगह लोग ‘वोट चोर’ का नारा लगा रहे हैं।