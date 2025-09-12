Hanuman Chalisa

वोट चोरी देश का सबसे बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा पर क्या बोले राहुल गांधी

जूनागढ़ , शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (17:51 IST)
Rahul Gandhi on PM Modis Manipur visit: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर लंबे समय से संकट से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस हिंसाग्रस्त राज्य का अब दौरा करना कोई ‘बड़ी बात’ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘वोट चोरी’ फिलहाल देश के सामने सबसे प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
 
गुजरात के जूनागढ़ जिले में केशोद हवाई अड्डे के बाहर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि हर जगह लोग ‘वोट चोर’ के नारे लगा रहे हैं। हवाई अड्डे पर दोपहर में उतरने के बाद गांधी जूनागढ़ शहर पहुंचे, जहां उनका गुजरात कांग्रेस की जिला और नगर इकाइयों के अध्यक्षों को संबोधित करने और वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। ALSO READ: पीएम मोदी के दौरे से कितने सुधरेंगे मणिपुर के हालात?
 
यह कोई बड़ी बात नहीं  : जब पत्रकारों ने प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा पर गांधी की प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो कांग्रेस सांसद ने इस अशांत पूर्वोत्तर राज्य के उनके दौरे को ज्यादा महत्व नहीं देने की कोशिश की। गांधी ने कहा कि मणिपुर लंबे समय से संकट से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री ने अब वहां जाने का फैसला किया है। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। आज भारत में प्रमुख मुद्दा ‘वोट चोरी’ है।
मोदी 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करेंगे और चुराचांदपुर तथा राज्य की राजधानी इंफाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे। दो साल पहले राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से प्रधानमंत्री का यह पहला मणिपुर दौरा होगा। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव चुरा लिए। हमने हाल ही में कर्नाटक में यह साबित कर दिया। इसलिए, मुख्य मुद्दा ‘वोट चोरी’ है। हर जगह लोग ‘वोट चोर’ का नारा लगा रहे हैं।
