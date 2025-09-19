सऊदी अरब और पाकिस्तान का नया रक्षा समझौता भारत के लिए क्या मायने रखता है?

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुआ "रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता" मध्य-पूर्व और दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की मौजूदगी में हुए इस समझौते का उद्देश्य सऊदी की सुरक्षा और निवारक क्षमता को बढ़ाना है।





यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब गाज़ा में "गाज़ा में इजरायल-हमास युद्ध के बाद खाड़ी देशों में अमेरिका की सुरक्षा गारंटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सऊदी अरब, जो पारंपरिक रूप से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है, अब अपनी रक्षा नीतियों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान, एक परमाणु-सशस्त्र देश, इस नई रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ईरान, जो सऊदी अरब का क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी है, इस समझौते को अपनी सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में देख सकता है।"





समझौते की मुख्य बातें और संदर्भ : इस समझौते के तहत, दोनों देशों ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि किसी एक पर हमला होने की स्थिति में, उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक बयान में एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने बताया कि यह समझौता "विशिष्ट खतरों के आधार पर सभी आवश्यक रक्षात्मक और सैन्य साधनों का उपयोग" करने की अनुमति देता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अल जज़ीरा को दिए साक्षात्कार में यह संकेत दिया कि यह समझौता अन्य खाड़ी देशों के साथ भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधनों में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। पाकिस्तान के लिए यह समझौता आर्थिक और सैन्य समर्थन का स्रोत हो सकता है, जबकि सऊदी अरब को एक परमाणु-सशस्त्र सहयोगी मिलता है।"





भारत के लिए चिंता के प्रमुख कारण : भारत, जिसके सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं, इस नए गठबंधन से कई तरीकों से प्रभावित हो सकता है। इस बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत को अपनी कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत कर इस चुनौती का सामना करना होगा।"





1. भारत-पाकिस्तान संबंधों पर असर: सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का गहराता रक्षा संबंध भारत के लिए सीधी चुनौती पेश करता है। यह समझौता पाकिस्तान की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को मजबूत कर सकता है, जिससे भारत के साथ उसके रणनीतिक असंतुलन में और वृद्धि हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स में विश्लेषक प्रवीण स्वामी ने लिखा, "पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिलने वाली रणनीतिक और आर्थिक सहायता भारत के लिए एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि यह पाकिस्तान को अपनी सैन्य और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा।"





2. खाड़ी क्षेत्र में भारत की स्थिति : भारत का सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों के साथ गहरा व्यापारिक और ऊर्जा संबंध है। भारत सऊदी अरब से कच्चे तेल का एक बड़ा आयातक है और वहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के विशेषज्ञ कबीर तनेजा के अनुसार, "सऊदी-पाकिस्तान समझौता भारत के लिए खाड़ी में अपनी रणनीतिक स्थिति का फिर से आकलन करने की आवश्यकता पैदा करता है। भारत को अपनी कूटनीति और रक्षा सहयोग इन देशों के साथ और मजबूत करना होगा।"





3. क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता में बदलाव: यह नया गठबंधन दक्षिण एशिया और खाड़ी क्षेत्र के बीच सुरक्षा समीकरणों को जटिल बना सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह गठजोड़ भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव करने के लिए प्रेरित कर सकता है, खासकर QUAD और I2U2 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर। द डिप्लोमैट में प्रकाशित एक विश्लेषण में कहा गया है, "भारत को खाड़ी देशों के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करना होगा, ताकि वह इस नए गठबंधन के प्रभाव को संतुलित कर सके।"





अमेरिका और इजरायल के लिए संदेश : यह समझौता न केवल भारत बल्कि अमेरिका और इजरायल के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सऊदी कदम स्पष्ट रूप से अमेरिका के लिए एक संदेश है कि रियाद अब अपनी सुरक्षा के लिए केवल वाशिंगटन पर निर्भर नहीं रहेगा। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के विश्लेषक ब्रूस रिडेल ने कहा, "सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता अमेरिका और इजरायल के लिए एक चेतावनी है कि रियाद अब क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपने गठबंधन को मजबूत कर रहा है।"





इजरायल-खाड़ी तनाव : सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश गाज़ा में इजरायल की कार्रवाई और हमास के नेताओं पर हमलों से नाराज हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की विशेषज्ञ एलन पेटरसन ने कहा, "यह समझौता खाड़ी देशों की इजरायल और अमेरिका के प्रति बढ़ती असहजता को दर्शाता है। सऊदी अरब अब परमाणु-सशस्त्र पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय सहयोगी के साथ गठजोड़ कर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है।"

इस समझौते का मुकाबला करने के लिए भारत को एक बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है:





कूटनीति को मजबूत करना: भारत को सऊदी अरब, UAE और अन्य खाड़ी देशों के साथ अपने रक्षा और आर्थिक संबंधों को और गहरा करना चाहिए।





क्षेत्रीय गठबंधनों में सक्रियता: QUAD और I2U2 जैसे मंचों का उपयोग कर भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए।





रक्षा और ऊर्जा विविधीकरण: भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने पर ध्यान देना चाहिए।





सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यह रक्षा समझौता क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह समझौता न केवल खाड़ी क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा, बल्कि भारत के लिए भी रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियां पेश करेगा। भारत को इस नए गठबंधन के प्रभावों को संतुलित करने के लिए सक्रिय कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वैश्विक विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को फिर से परिभाषित कर सकता है, और भारत को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए।

