CNG वाहनों पर ईथेनॉल का क्या असर होगा? CNG Blending से फायदा या नुकसान?

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल (E20) मिलाने की सफलता के बाद, अब सरकार CNG में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग (CNG Blending) पर तेज़ी से काम कर रही है। देश की दिग्गज गैस कंपनियां और रिसर्च इंस्टिट्यूट्स इस पर लगातार ट्रायल कर रहे हैं।





लेकिन एक आम गाड़ी मालिक के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है—"क्या CNG में इथेनॉल मिलने से मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा? इससे मुझे फायदा होगा या नुकसान?" आइए, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और साइंटिफिक रिपोर्ट्स के आधार पर इसे आसान भाषा में समझते हैं।





1. क्या है CNG ब्लेंडिंग? (What is CNG Blending with Ethanol?)

आमतौर पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) में मुख्य रूप से मीथेन (CH4) होती है। CNG ब्लेंडिंग के तहत, इसमें एक निश्चित मात्रा में बायो-इथेनॉल या हाइड्रोजन जैसी गैसों को मिक्स किया जाएगा। शुरुआती चरणों में इसे 5% से 10% तक ब्लेंड करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगे गैस आयात (Import) को कम करना और पर्यावरण को साफ रखना है।





2. CNG वाहनों पर इथेनॉल का क्या असर होगा? (The Impact)

एक्सपर्ट्स के अनुसार, CNG में इथेनॉल ब्लेंडिंग का असर पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा अलग होगा।





• इंजन की परफॉर्मेंस: इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर काफी हाई होता है। जब इसे CNG के साथ सही अनुपात में मिलाया जाएगा, तो यह इंजन के कम्बशन (Combustion) यानी ईंधन जलने की क्षमता को बेहतर कर सकता है।





• पार्ट्स पर असर (Corrosion): इथेनॉल की एक खूबी होती है कि वह नमी (Moisture) को सोखता है। अगर ब्लेंडिंग की मात्रा तय लिमिट से ज्यादा हुई, तो यह पुराने CNG किट्स और इंजन के पाइप्स में जंग (Corrosion) का कारण बन सकता है। हालांकि, मौजूदा BS6 और आने वाले नए वाहनों को इसी को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।





3. CNG Blending के फायदे (The Pros)

इस नई तकनीक से देश और आम जनता दोनों को बड़े फायदे होने की उम्मीद है:





* कम हो सकती हैं कीमतें

भारत अपनी ज़रूरत की आधी से ज़्यादा नेचुरल गैस बाहर से खरीदता है। स्थानीय स्तर पर बने इथेनॉल को CNG में मिलाने से गैस की लागत कम होगी, जिससे आने वाले समय में CNG की कीमतें घट सकती हैं या स्थिर रह सकती हैं।





* पर्यावरण के लिए बेहद फायदेमंद

CNG पहले से ही एक क्लीन फ्यूल है, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद इससे होने वाला कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) और भी कम हो जाएगा। यह शहरों में बढ़ते प्रदूषण से निपटने में गेम-चेंजर साबित होगा।





* बेहतर इंजन एफिशिएंसी

सही मात्रा में ब्लेंडिंग से इंजन के अंदर फ्यूल ज्यादा अच्छी तरह बर्न होता है, जिससे गाड़ी का पिक-अप थोड़ा बेहतर हो सकता है।





4. CNG Blending के नुकसान और चुनौतियाँ (The Cons)

हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस तकनीक के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं:





* माइलेज में मामूली गिरावट संभव

इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी (Energy Density) शुद्ध CNG के मुकाबले थोड़ी कम होती है। इसका मतलब है कि ब्लेंडेड CNG से आपकी गाड़ी का माइलेज 3% से 5% तक कम हो सकता है।





* पुरानी गाड़ियों के लिए चुनौती

जिन लोगों ने बाहर से (Aftermarket) पुरानी और सस्ती CNG किट लगवाई है, उन्हें थोड़ी समस्या हो सकती है। इथेनॉल के कारण पुरानी रबर सील और पाइप जल्दी खराब हो सकते हैं।





क्या आपको डरने की ज़रूरत है?

घबराएं नहीं! ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और आईआईटी जैसे बड़े संस्थान इस ब्लेंडिंग का कड़ा परीक्षण कर रहे हैं। सरकार केवल उतनी ही मात्रा (संभावित 5%) ब्लेंड करेगी, जिससे मौजूदा CNG इंजनों को कोई नुकसान न पहुंचे।





सलाह: यदि आप आने वाले समय में नई CNG कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमेशा कंपनी-फिटेड (Company-fitted) CNG को प्राथमिकता दें, क्योंकि ये कारें भविष्य के हर तरह के फ्यूल बदलावों को झेलने के लिए पहले से ही अपग्रेड होती हैं।

आपको क्या लगता है, क्या CNG में इथेनॉल मिलाने का फैसला सही है? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें!

Edited By: Naveen R Rangiyal