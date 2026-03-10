नरेन्द्र मोदी से वसुंधरा की मुलाकात के मायने? क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है

क्या हैं इस मुलाकात के मायने?

माना जा रहा है कि वसुंधरा को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वैसे भी चुनाव के बाद भजन लाल शर्मा को मुख्‍यमंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा पर सवाल उठते रहे हैं। क्योंकि शर्मा पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और पार्टी ने उन्हें मुख्‍यमंत्री बना दिया था। इस फैसले के बाद वसुंधरा की नाराजगी भी सामने आई थी। हालांकि भजन लाल शर्मा के पक्ष में एक बात यह है कि उनका नाम किसी भी विवाद से नहीं जुड़ा है।

राजस्थान की पहली महिला मुख्‍यमंत्री वसुंधरा ने अपनी पोस्ट में लिखा- नई दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकारी आवास पर उनसे सपरिवार मुलाकात की और मार्गदर्शन लिया। हालांकि 30 मिनट से ज्यादा चली इस मुलाकात की असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इससे कई राजनीतिक अटकलों को बल मिला है। मुलाकात के दौरान वसुंधरा के साथ सांसद बेटा दुष्यंत सिंह, बहू निहारिक सिंह, पोता विनायक प्रताप सिंह और पोती मौजूद थे। खास बात यह है कि 9 मार्च को वसुंधरा का जन्मदिन भी था।